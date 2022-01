Veronica Gentili, sapete chi è il fratello? E’ più famoso di lei.. lo è in tutto il mondo

Veronica Gentile può vantare un fratello con fama mondiale ,specialmente negli Stati Uniti. Spesso ospite in trasmissioni per mettere a disposizione il suo sapere

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerla come apprezzata giornalista e conduttrice sulle reti Mediaset. Veronica Gentili, però, ha anche un passato importante come attrice. E questo, con il crescere dell’attenzione sulla 39enne giornalista, è emerso nell’ultimo periodo. Ciò che in tanti non sapete, è che Veronica Gentili ha un fratello molto famoso. Soprattutto negli ultimi mesi di pandemia da Coronavirus, lo abbiamo visto spesso in televisione.

Come detto, Veronica Gentili è una giornalista molto apprezzata. Su Rete 4 ha condotto e conduce diverse trasmissioni di taglio politico. Da “Stasera Italia” a “Controcorrente”, passando per “Buoni o Cattivi”. Molto competente e garbata ed è anche molto bella. Il che non guasta.

Proprio la sua avvenenza, in passato le è valsa anche una carriera abbastanza importante nel mondo del cinema. Tra le sue interpretazioni, ricordiamo quella in “Come te nessuno mai”, di Gabriele Muccino, “L’isola dell’angelo perduto”, di Carlo Lucarelli e “Vinodentro”, di Ferdinando Vicentini Orgnani.

Ancor più importanti i titoli in cui Veronica ha recitato, anche se solo per poche puntate: “Don Matteo”, “Il Commissario Rex” e la fortunata serie “Romanzo Criminale”.

Il fratello famoso

Negli ultimi mesi, ovviamente, il dibattito politico è stato polarizzato anche dalla difficile situazione mondiale riguardante la pandemia da Covid-19. Anche le trasmissioni condotte da Veronica Gentili, quindi, si sono occupate molto di questi temi.

E’ uno dei massimi esperti sul tema. Lo abbiamo visto ospite in numerosissime trasmissioni televisive. Su varie reti. Veronica Gentili, infatti, è la sorella minore di Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System.

Vespignani è un fisico conosciuto in tutto il mondo e viene spesso invitato non tanto e non solo per discutere del Covid sotto il profilo clinico. Quanto, soprattutto, per farci comprendere le curve epidemiologiche. E, quindi, per capire come interpretare i numeri da cui veniamo bombardati. E tentate di prevedere come avanzerà il virus.

I due, ovviamente, sono figli della stessa madre, ma di padre diverso.