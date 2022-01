Clementino, ce la mette tutta per essere come il suo idolo | La somiglianza è straordinaria

Lo scorso venerdì è andata in onda la finale di The Voice Senior. Per l’occasione, Clementino si è presentato con un look particolare, omaggio ad un celebre artista.

Nella serata di venerdì scorso, è stata trasmessa la finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici nel quale si sfidano partecipanti che hanno dai sessant’anni in su.

Nel corso della presentazione dei coach – Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti – la conduttrice si è accorta che la sedia del rapper era vuota. Per l’occasione, infatti, Clementino si è presentato con un look molto particolare.

Clementino: l’ingresso del rapper alla finale di The Voice Senior

Si è conclusa la seconda edizione di The Voice Senior, lo spin-off di The Voice of Italy per gli aspiranti cantanti over 60. Il rapper Clementino ha partecipato ed entrambe le stagioni in veste di coach, contraddistinguendosi per la sua energia e simpatia.

In occasione della finale, il coach ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi colleghi. Clementino, infatti, non si è presentato sulla solita postazione dedicata ai coach. Mentre tutti si stavano domandando che fine avesse fatto, il rapper ha fatto il suo ingresso sul palco, lasciando tutti a bocca aperta.

A chi era rivolta la dedica di Clementino? Si tratta di un cantautore conosciuto a livello internazionale. I due sono entrambi originari di Napoli: stiamo parlando di Gigi D’Alessio.

Clementino si è presentato nei panni del cantautore e la dedica a D’Alessio si è rivelata propiziatoria: il talent show si è concluso con la vittoria di Annibale Giannarelli del Team Gigi.

La trasformazione in Gigi D’Alessio

Clementino e Gigi D’Alessio hanno un rapporto di stima reciproca, che li ha portati a pubblicare anche una canzone insieme. Il brano, uscito due anni fa, è una hit estiva dal titolo Como suena el corazón.

Il rapper ha condiviso i preparativi per la sua trasformazione in Gigi D’Alessio sul suo profilo Instagram. Con l’aiuto delle truccatrice, Clementino ha indossato una parrucca per assomigliare maggiormente al cantautore.

Successivamente, il rapper ha messo un completo uguale a quello del collega. Nel post pubblicato sul social, ha mostrato il suo ingresso nel corso della trasmissione, tra la sorpresa ed il divertimento degli altri coach e del pubblico.