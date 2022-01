Riconoscete questo bambino? Oggi è un grande artista segnato da un grande dolore

Riuscite a riconoscere il bambino in questa fotografia? Oggi è un noto cantautore, musicista e personaggio televisivo.

È stato lui stesso a condividere lo scatto, risalente agli anni Ottanta, sul suo profilo ufficiale di Instagram. Stiamo parlando del fondatore e frontman dei Bluvertigo, Marco Castoldi, in arte Morgan.

Morgan e il ricordo della sua infanzia

“Marco Castoldi non ancora Morgan, già Markooper” così inizia la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato dall’artista su Instagram. Morgan ha deciso di condividere con i suoi fan un ricordo legato alla sua infanzia.

L’artista ha raccontato della “della decade più incredibile” della sua vita. Era il 1984: “Fotografia analogica, vera macchina fotografica, materia fisica, per questo rovinata, scattata da mio padre Mario” ha proseguito Morgan.

La foto è stata scattata mentre si trovava su un traghetto, probabilmente di ritorno dall’isola d’Elba. Al padre di Morgan piaceva girare “senza prenotare alberghi, senza troppo preavviso, per visitare il pianeta, non per soggiornare comodi”.

Per questo motivo, Morgan ha descritto i viaggi fatti con Mario come “avventure deliranti” ma, nonostante ciò, l’artista è molto affezionato a questi ricordi che ancora oggi lo fanno emozionare.

Il rapporto con il padre

L’11 ottobre del 1988, Morgan ha vissuto un evento tragico e traumatico. All’epoca aveva appena 16 anni ed era già determinato a seguire la sua passione per la musica. L’avvenimento che avrebbe sconvolto la sua vita è stato il suicidio del padre.

Mario, infatti, si è tolto la vita all’età di 48 anni, dopo essere andato in depressione e aver accumulato una serie di debiti. Morgan è rimasto segnato dall’accaduto e, in seguito al suicidio del padre, ha iniziato a scrivere riguardo alla sua morte e al disagio vissuto.

In quel periodo, Morgan ha abbandonato i suoi studi e lasciato il conservatorio, dove suonava il pianoforte. L’artista da quel momento ha iniziato a dedicarsi al piano bar, dando il via alla sua carriera da musicista.

La scelta del nome d’arte risale sempre agli anni della gioventù dell’artista, in onore di Henry Morgan, un corsaro gallese. Nel 1991, il cantautore ha fondato i Bluvertigo insieme ad Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi (successivamente sostituito da Livio Magnini) – e Stefano Panceri. In seguito all’abbandono di Panceri, Sergio Carnevale si è unito al gruppo.