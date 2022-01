Chiara Ferragni, il suo outfit da vera trapper | Una catena da invidiare!

D’altra parte, per Chiara Ferragni la parola d’ordine è apparire. E anche in uno dei suoi ultimi post su Instagram non si smentisce affatto

Dopo di lei è stato un proliferare. Ma Chiara Ferragni è, senza dubbio, la prima influencer della storia italiana. Ogni suo post monetizzato vale oltre 50mila euro. Tutto ciò che tocca diventa oro e riesce a valorizzare tutto: dall’abbigliamento alla cosmetica. Siamo certi che anche l’abbigliamento mostrato in uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove ha milioni di followers, diventerà di tendenza.

Una donna di enorme successo, che deve dividersi tra il suo ruolo di imprenditrice e influencer e quello di mamma. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Chiara Ferragni ci mostra la sua attività professionale, pubblicizzando prodotti di diversi tipi. Ci fa vedere inoltre la sua vita dorata, con luoghi incantevoli e lussi di ogni genere. E poi, ovviamente, ci fa vedere la vita familiare, che spesso è molto particolare. Insieme a Fedez forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo.

La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E’ stata, probabilmente, la prima vera influencer del panorama nazionale. E nel giro di pochi anni ha scalato le classifiche dei personaggi più seguiti sui social.

Oggi un suo post sponsorizzato vale circa 53mila euro. Mentre quelli del marito Fedez si fermano “solo” a 27mila euro. Nel 2016 ha ufficializzato la propria relazione con il celebre rapper Fedez. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria.

L’outfit che farà parlare di sé

Nel corso della propria carriera, comunque, ha lanciato diversi brand e diverse mode. Da ultima, una linea di gioielli, proprio quest’anno. La sua grande notorietà l’ha portata a diventare testimonial di marche molto importanti dei più svariati settori: dal make up alla gioielleria, passando, ovviamente, per l’abbigliamento.

Ed è proprio il suo abbigliamento a far parlare, ancora una volta. D’altra parte, per Chiara Ferragni la parola d’ordine è apparire. E anche in uno dei suoi ultimi post su Instagram non si smentisce affatto. Con un outfit che, certamente, farà discutere molto. Come quasi ogni cosa fatta o detta dai Ferragnez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni e Fedez, si concedono una serata da fiaba | Il regalo costa come un appartamento

La 34enne cremonese, infatti, si mostra con un look assolutamente eccentrico, come spesso le accade. Pantaloni neri e tutta la schiena scoperta. A coprire il busto, un top che richiama una enorme catena d’oro. Insomma, da far impallidire anche il più integralista dei trapper.