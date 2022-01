Clizia ed Eleonora Giorgi: “Siamo agli sgoccioli..” | Non si sa chi è più impaziente tra le due

Clizia Incorvaia diventerà presto mamma per la seconda volta, insieme al suo compagno Paolo Ciavarro. L’influencer ha condiviso uno scatto insieme alla suocera, l’attrice Eleonora Giorgi, impaziente di vedere il nipotino.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono fidanzati nel 2020, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP. Entrambi personaggi del mondo dello spettacolo, i due presto diventeranno genitori.

Manca veramente poco al grande momento, come si può notare dallo scatto condiviso dall’influencer e dalla suocera, la celebre attrice Eleonora Giorgi, impaziente di diventare nonna.

Clizia Incorvaia: mamma per la seconda volta

Si tratta della seconda gravidanza di Clizia Incorvaia, diventata mamma per la prima volta insieme al suo ex marito, Francesco Sarcina, dando alla luce Nina. L’attuale compagno dell’influencer, Paolo Ciavarro, diventerà padre per la prima volta.

I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello VIP, innamorandosi nonostante la differenza d’età (Clizia ha 41 anni, mentre Paolo ne ha 30 anni) e, molto presto, potranno abbracciare loro figlio.

In seguito all’esperienza televisiva, Clizia e Paolo non si sono potuti vedere per ben tre mesi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. In quel periodo, Paolo è stato a Roma insieme alla madre, mentre Clizia si trovava in Sicilia con Nina.

Nel mese di maggio 2020, la coppia si è finalmente ritrovata davanti agli schermi. L’incontro è avvenuto in diretta nel corso del programma Live – Non è la D’Urso. Al termine del lockdown, sono andati a vivere insieme a Milano.

Leggi anche >> Eleonora Giorgi, un’adolescenza segnata dall’eroina | “Pensavo di non arrivare a 23 anni”

Clizia, durante la gravidanza, si è ritrovata a vivere un momento difficile: lo scorso anno l’influencer ha contratto il Coronavirus, che le è stato trasmesso da Nina. Nonostante le preoccupazioni, è guarita dal Covid-19 senza riscontrare particolari problemi e dovrebbe partorire tra febbraio e marzo.

Eleonora Giorgi, l’impazienza della futura nonna

In queste ore, Clizia ed Eleonora hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram uno scatto nel quale la suocera stringe la futura mamma. I loro sorrisi mostrano l’emozione condivisa per la gravidanza. “Nonna Ele è pronta: ‘Bebè sbrigati ad arrivare!‘” afferma la didascalia.

Eleonora Giorgi, attrice e regista, ha riscosso grande successo negli anni Settanta diventando una sex-symbol nel mondo del cinema e vincendo un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. Oggi continua a partecipare a diversi programmi televisivi e, arrivata ai 68 anni, non vede l’ora di diventare nonna.