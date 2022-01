Damiano dei Maneskin, outfit che fa impazzire il web | Il primo cowboy italiano al SNL

Il frontman dei Maneskin, Damiano, fa impazzire il web. Il cantante è apparso al Saturday Night Live con maxi cappello in stile cowboy e trucco scuro.

La band vincitrice del Festival di Sanremo del 2021, Maneskin, è stata ospite del “Saturday Night Live“, il celebre talk show americano. Per l’occasione Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio, non hanno scelto un look sobrio con cui apparire al programma della NBC. In particolare il cantante Damiano, fa impazzire il web con maxi cappello in stile cowboy e trucco scuro.

Il gruppo ha iniziato a suonare per strada come artisti di strada, per poi arrivare a “X Factor” nel 2017 nell’undicesima edizione del programma. Al talent show il gruppo rock arriva a sfiorare la vincita. Infatti con la guida saggia del mentore Manuel Agnelli, i Maneskin arrivano al secondo posto. Contemporaneamente alla loro presenza ad X Factor pubblicano l’EP “Chosen”, che diventa subito doppio disco di platino.

Nel 2018 esce il secondo singolo e il primo in italiano: “Morirò da re“. In poco tempo questo brano viene certificato triplo disco di platino. Nello stesso anno viene pubblicato “Torna a casa“, con un testo straziante che narra la storia di una separazione. Il protagonista della canzone infatti da sfogo alla sua malinconia dopo aver perso la sua musa così prega affinché ritorni da lui.

La donna e musa del protagonista è Marlena, la stessa figura già citata nel precedente brano. La band ha infatti affermato che quel nome è in realtà una personificazione della loro idea di libertà, creatività e vita. Anche questa canzone riscuote un enorme successo e rimane per molto tempo in cima alle classifiche.

L’esperienza però che svolta la loro carriera è la partecipazione e vittoria al Festival di Sanremo, che gli ha dato la possibilità di accedere agli Eurovision. Dopo il primo posto anche all’Eurovision infatti i Maneskin non si sono fermati un attimo.

Maneskin: il look di Damiano David al Saturday Night Live

Per partecipare al talk show Damiano ha scelto un look eccentrico come suo solito. L’indumento principale è il cappello da cowboy color panna, in tinta con il suo completo con rombi neri. A correlare l’outfit indossa una camicia nera aperta che lascia intravedere il suo tatuaggio “il ballo della vita”, e un trucco scuro.

LEGGI ANCHE: Brad Pitt, le drammatiche condizioni del divo di Hollywood | Non ci sono cure per la sua malattia

Come descrizione poi Damiano scrive sul suo profilo Instagram: “Il primo cowboy italiano al SNL”.