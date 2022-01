Federico Chiesa, pronto per ripartire | Tranquillizza tutti tramite i social

L’attaccante della Juventus e della Nazionale, Federico Chiesa, affronta un serio intervento chirurgico. Sui social tranquillizza i suoi tifosi.

Il 2022 non è cominciato nel migliore dei modi per Federico Chiesa. Nella seconda partita dell’anno infatti, quella del 9 gennaio contro la Roma allo stadio Olimpico, l’attaccante della Juventus e della Nazionale italiana è stato vittima di un gravissimo infortunio.

A seguito di uno scontro di gioco con il difensore giallorosso Chris Smalling, il figlio d’arte si è accasciato al suolo e dopo pochi minuti ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio. E la diagnosi è stata delle peggiori: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Stagione finita quindi per Chiesa, che salterà tutta la seconda parte del campionato con la Juventus.

Un’assenza che peserà molto anche sull’Italia di Roberto Mancini. L’attaccante, tra i grandi protagonisti della cavalcata trionfale a Euro 2020, sarà infatti costretto a saltare anche i playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che si terranno a marzo. Il calciatore dovrà quindi contare sui suoi compagni Azzurri per la conquista del pass per la competizione che si svolgerà il prossimo dicembre. Nella giornata di domenica 23 gennaio, Chiesa si è operato a Innsbruck e sui social ha rassicurato tutti i suoi tifosi dopo l’intervento.

Federico Chiesa, operazione riuscita: il calciatore tranquillizza tutti sui social

L’operazione al ginocchio sinistro di Federico Chiesa era inizialmente in programma per mercoledì 18 gennaio ma è stata poi rimandata a causa di un attacco febbrile del calciatore, da non ricondurre però al Covid.

L’attaccante della Juventus si è così operato a Innsbruck, in Austria, presso la clinica Hochrum sotto le attenti mani professor Christian Fink; personalità di spicco nel mondo dello sport proprio per quanto riguarda questi tipi di infortuni.

I tempi di recupero previsti sono di circa sette mesi. In questo modo Chiesa salterà tutto il resto della stagione con la squadra bianconera, i playoff Mondiali e le prime partite di Nations League con la Nazionale italiana.

Subito dopo l’operazione, il calciatore ha postato sui suoi social un selfie dal letto della clinica rassicurando tutti i suoi tifosi e dicendosi già pronto per cominciare la strada del recupero: “Operazione fatta! Ora si riparte”, ha scritto il ragazzo su Instagram.

Tanti i messaggi di affetto per Chiesa nei commenti al post, a partire dalla stessa Juventus che ha caricato il suo calciatore con un “Forza Fede”. Molti anche i commenti di supporto da parte di colleghi, compagni di squadra e fan.