Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il modo assurdo con cui si sono conosciuti

Modalità molto particolari per quella che è un’unione molto pura e sincera. L’ex Miss Italia: “Lui ha saputo aspettare”

Qualche settimana fa, Lorenzo Amoruso ha intenerito in diretta televisiva anche i cuori più duri. Nessuno è riuscito a rimanere impassibile davanti alle parole indirizzate, nel corso del Grande Fratello Vip a Manila Nazzaro. Ma sapete come si sono conosciuti l’ex Miss Italia e l’ex calciatore? La magia aumenta…

Pugliese, oggi 44enne. Diventa famosa alla fine dello scorso millennio. Nel 1999, infatti, vince Miss Italia. La coroncina sulla testa la fa entrare, di diritto, nel mondo dello spettacolo. Per lei, esperienze sia al teatro, sia in televisione.

Conduttrice, tra le varie trasmissioni, di “Mezzogiorno in famiglia” e “E la chiamano estate”, sulle reti RAI. Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality, tra cui Temptation Island e l’edizione attuale del Grande Fratello Vip.

Dopo essere stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore della Reggina, Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha infatti conosciuto un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso. Una lunga carriera in serie A, ma anche in Scozia. Proprio Amoruso è stato il protagonista della toccante dichiarazione d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Tu sei la donna della mia vita” le ha detto con grande trasporto.

Ma sapete come si sono conosciuti i due?

L’incontro

Lunga, quindi, la relazione tra Manila Nazzaro e Francesco Cozza. Ma, soprattutto nell’ultimo periodo, un po’ svuotata. Con un altro ex calciatore come Lorenzo Amoruso, la bella ex Miss Italia ha ritrovato la propria verve. L’amore, del resto, riesce a cambiare la vita di chiunque.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, l’ex reginetta di Salsomaggiore ha rivelato come ha conosciuto Amoruso. Un racconto inedito, effettuato per la prima volta, che però è molto interessante perché racconta della nascita di un amore intenso e profondo. E, allora, dall’intervista al settimanale “Oggi”, apprendiamo le singolari modalità di conoscenza.

Manila ha dichiarato che Lorenzo ha saputo aspettare che lei uscisse dalla lunga e dolorosa fase di separazione. I primi contatti, quindi, sono stati molto discreti e delicati. I due, infatti, si sono conosciuti su Twitter. Ebbene sì, avete capito benissimo. Proprio sul social network dei 140 caratteri. E se, nella vita di tutti noi, può capitare ed è capitato di conoscere qualcuno tramite i social, sembra strano per due VIP. Che avrebbero anche molti più modi di interagire dal vivo.

“Ha avuto una pazienza enorme” ha detto Manila ricordando i primi contatti su Twitter. Ma, social o meno, il loro è certamente uno degli amori più puri visti negli ultimi anni.