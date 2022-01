Elisabetta Gregoraci, il significato dietro i suoi tatuaggi | Ricordi immortalati sulla sua pelle

Elisabetta Gregoraci è una grande appassionata di tatuaggi. Ecco il significato di quelli presenti sul corpo della showgirl.

Nelle ultime settimane, Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di se per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. La showgirl e il noto imprenditore italiano hanno infatti trascorso il Capodanno insieme in Kenya, e così sono subito esplose le voci del gossip sul loro possibile ritorno insieme.

“Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”. Ha dichiarato la Gregoraci in una recente intervista, interrogata proprio sulla vacanza fatta insieme a Briatore e al figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese ha messo così il punto sulla possibilità di un ritorno con l’ex marito: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, stiamo bene così”.

Ultimamente a Elisabetta Gregoraci non è stata affibbiata alcuna love story, come invece è successo con frequenza in passato. Neanche sui social, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha seminato indizi su una possibile nuova relazione. Fino al 2017, invece, la showgirl avrebbe avuto una storia con un altro imprenditore: Francesco Bettuzzi, a cui avrebbe dedicato anche un tatuaggio.

Elisabetta Gregoraci e la passione per i tatuaggi: ecco il significato

Nel corso del Grande Fratello Vip e nelle varie foto pubblicate sui social, sono tanti i tatuaggi messi in mostra da Elisabetta Gregoraci che descrivono proprio la passione della donna calabrese per questo tipo di arte.

La showgirl di Soverato si è spesso servita dei tatuaggi per ricordare e immortalare alcuni momenti importanti della propria vita. Il più appariscente, e quello a cui è probabilmente più legata, è quello presente sul bicipite destro che riporta la scritta in corsivo: “Mamma..I will never be the same without you”, ovvero “Mamma non sarò più la stessa senza di te”. Una dedica alla mamma Melina, scomparsa a causa di un cancro poco più di 10 anni fa.

Altro tatuaggio in bella mostra anche quello presente sull’avambraccio sinistro della Gregoraci che presenta la frase: “Quello che c’è in fondo al cuore non muore mai”. Uno delle ultime opere in ordine di tempo è quella fatta dal tatuatore di Hollywood Asa Lee Crow IV: ovvero un occhio femminile con sopracciglia e mascara. Leggermente più spostato verso l’alto, rispetto a questo è presente anche un cuore. Ma di questi due, la showgirl non ne ha spiegato ancora il significato.

Ritornando, invece, a quello che sarebbe dedicato all‘ex fiamma Francesco Bettuzzi si tratterebbe del tatuaggio presente sul polso sinistro su cui sono disegnati i numeri 11-4 in romano, ovvero XI-IV. Per l’imprenditore si tratterebbe della data del loro primo incontro avvenuto l’undici aprile.