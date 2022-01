Guendalina Tavassi, avete mai visto la figlia? Visto gli esordi.. presto sarà più famosa di lei

Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia. Ma la figlia cresce…

Con un milione e duecentomila followers su Instagram, Guendalina Tavassi è una delle donne più desiderate dal mondo maschile italiano. Lei ci mette anche del suo, dato che sul social network si mostra spesso in costume, intimo e pose ammiccanti. Ma sapete che la bella Guendalina ha una giovane ragazza, che le somiglia molto e che presto, c’è da giurarci, sarà famosa quanto lei?

Opinionista e showgirl. Ma, soprattutto, influencer. Con quel numero di followers sui social non poteva essere altrimenti. Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia.

Non è la sua unica attività, comunque. A Roma gestisce infatti un locale della movida molto in voga, soprattutto tra i più giovani. Molto del suo successo è dovuto alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2011. Ma, da quel momento, Guendalina è riuscita a non scendere più dal treno su cui è salita. E non è da tutti.

Certo, con quella bellezza, con quel fisico, quelle forme e quell’esuberanza, è più semplice. Ma non scontato. I post di Guendalina Tavassi sono sempre molto seguiti, soprattutto quando mostra il suo corpo, da urlo. Nonostante un’altezza non stratosferica: è alta un metro e sessantotto centimetri.

Nella sua vita anche alcuni episodi burrascosi, come la separazione dal marito Umberto D’Aponte, imprenditore con cui la storia è finita malissimo. Con accuse reciproche. La fine della relazione si porta dietro ancora strascichi, accuse reciproche e denunce. Ma la bella Guendalina sta provando a voltare pagina. Da qualche tempo, infatti, il suo cuore batte per un altro uomo. Lui si chiama Francesco Perna.

La figlia di Guendalina Tavassi

Oggi, comunque, all’età di 35 anni, Guendalina è seguitissima e fa sempre parlare di sé, in un modo o nell’altro. Ma sapevate che ha una giovanissima e bellissima ragazza. Lei si chiama Gaia Nicolini. E’ la sua prima figlia, avuta con Remo Nicolini.

Gaia è nata nel 2003, è studentessa e, nel tempo libero, si dedica alla sponsorizzazione di capi di abbigliamento e di moda. Ad oggi non ha mai preso parte a reality o programmi televisivi ma è divenuta nota grazie alla notorietà della madre. Così, Gaia vanta un elevato numero di followers su Instagram, è infatti seguita da 110 mila utenti.

Insomma, la sua notorietà è in grande ascesa. E siamo certi che presto la vedremo anche in televisione, diventando così ancora più famosa.