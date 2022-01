Levante: “Diventare grandi all’improvviso non è facile” | Il dolore che ha influenzato la sua musica

“Nelle mie canzoni parlo proprio di questo dolore, diventare grandi all’improvviso non è semplice” ha detto la cantautrice siciliana

Con la sua musica indie è entrata ormai nel novero dei grandi artisti siciliani. Capaci di far innamorare, con i propri testi e le proprie melodie, il pubblico nazionale.

I primi due nomi che ci vengono in mente, il grande Franco Battiato e l’intensa Carmen Consoli. Claudia Lagona, in arte Levante, non è da meno. La sua carriera è in costante ascesa. Ma nel suo vissuto c’è un grande dolore. Che, probabilmente, ne ha influenzato e ne sta influenzando anche il percorso artistico.

Proprio Carmen Consoli è uno dei riferimenti musicali di Levante. Non solo l’artista catanese, ma anche rockstar come Janis Joplin e Alanis Morrissette o mostri sacri della musica italiana come Mina. 34enne nata a Caltagirone, muove i suoi primissimi passi sul palco aprendo i concerti di Max Gazzè. Siamo nel 2014. Giovanissima, conquista tutti con la sua bravura, la sua bellezza e la sua presenza scenica sul palco. Ed è proprio del 2014 il suo primo album, “Manuale distruzione”, che è subito un grande successo, tanto da essere premiato come “migliore opera prima” dall’Academy Medimex.

Seguiranno altri tre album nella carriera di Levante: “Abbi cura di te”, del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti”, del 2017, e “Magmamemoria, del 2019. Non solo cantautrice, dato che Il 19 gennaio 2017 esce il primo romanzo della cantante, intitolato “Se non ti vedo non esisti”, ed edito da Rizzoli.

La vita familiare

Come detto, il percorso artistico e i testi di Levante sono influenzati anche dal suo vissuto, personale e sentimentale. Nel settembre 2015 Levante ha sposato Simone Cogo, disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, a Castell’Alfero. I due si separano neanche due anni dopo, siamo quindi nel maggio del 2017. Successivamente ha intrapreso una relazione con il cantautore Diodato, conclusasi nel 2019. Pochi mesi fa, nel settembre 2021, ha annunciato di essere incinta a seguito del legame con il nuovo compagno da due anni.

Questa la vita personale e sentimentale recente di Levante. Ciò che l’ha segnata profondamente, però, ha radici molto più lontane nel tempo. Ma non per questo si tratta di emozioni dimenticate o sopite. “La mia infanzia è stata molto dura” ha detto Levante in un’intervista. A segnare profondamente i primi anni di vita della giovane Claudia, la perdita di papà Rosario.

I suoi genitori, infatti, erano innamoratissimi. Si erano uniti dopo una vera e propria fuga d’amore. Ma un tumore ha portato via troppo presto il papà di Levante: “Nelle mie canzoni parlo proprio di questo dolore, diventare grandi all’improvviso non è semplice” ha detto ancora la cantautrice siciliana.