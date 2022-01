Levante, il destino ci ha messo lo zampino | Quell’incontro per caso che gli ha cambiato la vita

E’ iniziato il conto alla rovescia per Levante, che a breve vivrà la gioia più bella, quella di diventare mamma per la prima volta. A condividere con lei questo momento così speciale è il fidanzato Pietro Palumbo.

Diventare mamma rappresenta certamente il coronamento di un sogno per molte donne, che non vedono l’ora di condividere con le persone più care la gioia di questo momento così speciale. Tra queste c’è anche la cantante Levante, che ha invece deciso di annunciare la sua gravidanza solo al quinto mese, quando il pancione era quindi ormai evidente.

Una scelta che può sembrare atipica tra i personaggi famosi, ma che lei ha fatto per evitare di spettacolarizzare troppo il lieto evento.

Il messaggio che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha colto tutti di sorpresa ed è arrivato al termine di un periodo particolarmente intenso sul piano professionale, dopo un tournèe che le ha regalato non poche soddisfazioni.

Le sue parole avevano comunque commosso tutti i suoi fan “Una giravolta e finisce il tour, ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri – aveva scritto su Instagram -. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo“.



Levante e l’amore per Pietro Palumbo: chi è l’uomo che le ha rubato il cuore

In pochissimi erano fino a quel momento a conoscenza della persona di cui Levante è innamorata. La storia tra lei e Pietro Palumbo, questo il nome di lui, secondo chi la conosce bene, prosegue da due anni, anche se fino ad ora entrambi avevano deciso di mantenere il massimo riserbo sul loro amore. Ad unirli ci sono anche le origini siciliane.

Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto poco tempo dopo la fine della relazione tra la cantautrice e Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020.

Tutto sarebbe avvenuto però quasi per caso, come se il destino avesse giocato per loro: “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha” – ha raccontato lei.

L’artista lo ha “presentato” ai suoi follower sui social solo recentemente, orgogliosa del rapporto che i due sono riusciti a creare e del sentimento che li lega. E ora sono pronti ad accogliere tra pochi giorni il frutto di questo amore così importante.