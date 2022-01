Cristina Quaranta, ricordate l’ex velina di Striscia la notizia? Vediamo che fine ha fatto oggi

Lontana dagli schermi da oltre 10 anni. Ecco le rivelazioni choc che l’hanno portata a non apparire più in televisione

Per anni famosissima e molto presente in televisione. L’exploit da velina di “Striscia la notizia” l’aveva lanciata anche nella conduzione di numerosi programmi televisivi, soprattutto sulle reti Mediaset. Oggi, all’età di 49 anni, Cristina Quaranta è però scomparsa dai radar. Scopriamo i motivi e che fine ha fatto la bella bionda che apprezzavamo tanto.

In realtà, il debutto non è con la fortunata trasmissione ideata da Antonio Ricci e condotta, per molte edizioni, da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Cristina Quaranta, infatti, viene scoperta dal noto talent scout Gianni Boncompagni, che la vuole anche in “Non è la Rai”, la storia trasmissione pomeridiana delle reti Mediaset condotta negli anni ’90 da Ambra Angiolini.

Il grande successo, però, arriva come Velina nel biennio 1995-1996 con “Striscia la notizia”. Dove Cristina Quaranta è l’alter ego bionda di Alessia Merz che, invece, è la velina mora. La stagione 1997-1998 vede il suo ingresso nel programma sportivo “Guida al Campionato”, che durerà cinque stagioni. E’ la sua presenza più longeva in una trasmissione.

Cristina Quaranta si fa quindi apprezzare molto, soprattutto dal pubblico maschile, evidentemente più sensibile alla sua bellezza e maggiormente interessato alla trasmissione calcistica. Nel 2005 partecipa alla terza edizione de L’isola dei famosi, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 78% dei voti.

La carriera in declino e le rivelazioni

La partecipazione ai reality show è, generalmente, considerato un chiaro segnale di una carriera che langue. E, in effetti, negli anni successivi, vedremo Cristina Quaranta in poche trasmissioni, soprattutto su reti minori. Ma la sua ultima apparizione è, addirittura, del 2010. Noi adesso vi sveliamo perché e che fine ha fatto la bella conduttrice.

Nel corso di un’intervista, Cristina Quaranta ha spiegato di aver accantonato la carriera televisiva quando è diventata mamma. Una scelta di vita per lei che – ha detto – non voleva fare inizialmente televisione. E che, quindi, l’ha fatta quasi “per caso”.

Ma non è questa la rivelazione più interessante fatta da Cristina nel corso dell’intervista. La showgirl ha infatti affermato di essere stata, di fatto, tagliata fuori dal giro che conta per il suo carattere deciso e non di certo accomodante: “Mi hanno fatta fuori perché sono scomoda” ha rivelato con una dichiarazione che, certamente, lascia pensare molto.