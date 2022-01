Paolo Bonolis, l’incredibile racconto della morte del padre | Un avvenimento “incomprensibile”

Paolo Bonolis, nel corso di un’intervista, si è aperto raccontando della morte del padre, Silvio. Una storia tragica e che, allo stesso tempo, ha dell’incredibile.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati nel panorama italiano. Apprezzato per la sua ironia e la sua perspicacia, ha condotto diversi programmi noti per la RAI e per Mediaset. Tra questi, possiamo citare “Beato tra le donne”, “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Affari tuoi”, “Il senso della vita” e “Avanti un altro!”.

A partire dal 1991, è iniziata la collaborazione con l’amico e collega Luca Laurenti. Nel corso del tempo, sono diventati una delle coppie televisive più durature e apprezzate. Nei loro programmi, alternano i momenti di conduzione ad alcuni simpatici sketch.

Paolo Bonolis: la famiglia del conduttore più apprezzato d’Italia

Gli avi paterni di Paolo Bonolis provenivano dalla Romania e, originariamente, il loro cognome era Bonoli. La “s” è stata aggiunta dopo il loro trasferimento in Sardegna. Suo padre era Silvio Bonolis e lavorava come autotrasportatore di burro e prodotti caseari ai mercati generali di Pero. Sua madre, invece, era di origini salernitane, si chiamava Luciana ed era una segretaria in un’impresa di costruzioni.

Bonolis si è sposato per la prima volta nel 1983, con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Il loro matrimonio è durato cinque anni, nei quali hanno avuto due figli: Stefano e Martina.

Successivamente, il conduttore ha avuto una lunga storia con Laura Freddi, showgirl conosciuta durante la conduzione di “Non è la Rai”. La relazione con la sua attuale moglie, l’imprenditrice e produttrice televisiva Sonia Bruganelli, è iniziata nel 1997. I due si sono sposati nel 2002 e sono diventati genitori di tre figli: Silvia, Davide e Adele.

La morte del padre di Bonolis è arrivata in concomitanza con la nascita della prima figlia avuta insieme a Sonia Bruganelli. In quell’occasione, è avvenuto un fatto estremamente insolito, che lo stesso Paolo non si riesce a spiegare.

La dipartita di Silvio Bonolis

Nel corso di un’intervista, Paolo Bonolis si è aperto parlando della morte del padre, Silvio. I due avevano un ottimo legame, erano molto uniti e sembrerebbe che ci fosse anche una grande somiglianza tra di loro.

La vita del padre del conduttore si è conclusa prematuramente, a causa di una grave malattia, nello stesso momento in cui stava iniziando la vita di sua figlia. Per questo motivo, Bonolis gli ha reso omaggio scegliendo il nome Silvia.

“Accadono cose attorno a noi piuttosto impalpabili, incomprensibili” ha esordito Paolo nel racconto della dipartita di Silvio. Il conduttore ha proseguito spiegando che un giorno il padre, il quale stava male e si trovava in ospedale, gli aveva fatto una richiesta.

“Quando nascerà la bambina, se io non posso, porta a Sonia un mazzo di rose bianche“: queste sono state le parole del padre di Paolo Bonolis che, dopo poco tempo, è deceduto prima di assistere alla nascita della nipote.

La bambina aveva avuto dei problemi, per cui i suoi genitori erano occupati. Perciò, Paolo non ha avuto la possibilità di fare ciò che gli era stato chiesto da Silvio. Qualche tempo dopo, ecco una sorpresa inaspettata e inspiegabile.

Leggi anche >> Paolo Bonolis, devastato dalla scomparsa dell’amico con cui ha iniziato la sua carriera



“Quando arrivò maggio, ci accorgemmo che da un vaso in terrazza sul quale c’erano piantate rose rosse, erano spuntate tutte rose bianche. Chiesi al giardiniere, il quale ci disse che era una cosa impossibile e infatti la volta successiva tornarono a fiorire rosse. Una cosa che per me rimane pazzesca”