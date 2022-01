Arisa, ma quale “sincerità” | “Me ne sono pentita subito, è colpa dei social”

Arisa è una cantante ed un’artista di grande talento. Ed è molto apprezzata pure per quanto fa al di fuori dal suo mondo, anche se non sempre è stata perfetta.

Arisa è un’artista molto amata. Grazie alla sua voce ed alla sua musica ha convinto molte persone a seguirla negli anni, in concerto come sui social media.

La cantante, che è nata a Genova il 20 agosto 1982, nel curriculum può vantare pure una vittoria a Sanremo Giovani con il singolo Sincerità.

Per altre sei volte ha partecipato a Sanremo, nella cosiddetta categoria Campioni ed arrivando a vincere nel 2014.

Ha anche ottenuto vari riconoscimenti, tra cui quelli ai Nastro d’argento nel 2017 e 2018. Ha pure avuto non poche presenze in televisione come ad X Factor; nel 2011 si è lanciata nel mondo del cinema sia come attrice che come doppiatrice.

Nel 2015 ha avuto pure spazio come co-conduttrice a Sanremo e nel 2021 ha vinto la sedicesima edizione di Ballando con le stelle.

Come dicevamo, è un’artista molto seguita sui social dove in passato è stata criticata per il suo aspetto fisico. A riguardo, la cantante ligure è voluta uscire finalmente allo scoperto.

Arisa, la rivelazione sul suo corpo spiazza tutti: “Mi sono pentita”

Arisa è fra le cantanti più amate e seguite dell’intero panorama italiano, e non certamente da oggi. Ha spesso fatto parlare di sé anche per il suo stile e per i suoi frequenti cambi di acconciatura, ma pure per il suo aspetto fisico.

Sui propri social media, infatti, non è difficile trovare post in cui cerca di stare vicino alle persone che non credono in loro sia a livello interiore che esteriore. E lo fa, nella maggior parte dei casi, mostrando il suo corpo ed il suo viso quasi totalmente al naturale.

E non è da tutti mostrare ogni lato di sé senza ricorrere a particolari ritocchi o modifiche. Anche se, come rivelato da Arisa stessa al settimanale Oggi, qualcosa del suo corpo ha cambiato negli anni.

L’anno scorso ha fatto ritoccare le proprie labbra, nonostante per sua stessa ammissione non ripeterebbe l’operazione perché non è stata totalmente una sua volontà.

Ha infatti spiegato che il gradimento o le critiche fatte dalle persone su Instagram, l’hanno portata a prendere una decisione che – anche se solo in parte – ha cambiato il suo aspetto fisico. L’artista ha continuato dicendo che sui social vince l’apparenza, il che è innegabile.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Elodie, rompe il silenzio e svela il motivo della rottura con Marracash | C’entrano i figli..

Come magari è ineccepibile il fatto che si dia sempre più importanza alla forma estetica delle cose e delle persone. In ogni caso, la speranza è che queste parole di Arisa possano aiutare molte ragazze che desiderano essere diverse da come sono.