Cristiano Malgioglio, a spasso per Milano con i suoi gioielli | Ecco perché non ha paura

Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più presenti e apprezzati della televisione italiana. Artista e opinionista, lo vediamo spessissimo sui nostri schermi. E la sua presenza non è mai banale. Anche sui social è seguitissimo. I suoi post sono intensi, ma anche autoironici. E fanno il pieno di like e interazioni. Ecco cosa è successo in uno dei suoi ultimi interventi su Instagram.

Oltre a essere un personaggio istrionico, Cristiano Malgioglio è stato ed è un grande paroliere della musica italiana. 76enne, ma con quell’aria sempre sbarazzina e un po’ svampita. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi, oltre a molti altri.

Una carriera da cantautore, che negli anni ha virato sull’intrattenimento. Sia come concorrente, che opinionista e giurato in diversi programmi, tra reality e talent show. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto impegnato a coprire il ruolo di terzo giudice, in sostituzione di Vincenzo Salemme, a Tale e Quale Show.

A spasso per Milano con i gioielli

Proprio della sua attività artistica, delle sue presenze in televisione, ci parlano i suoi apprezzati post su Instagram. Lì Cristiano Malgioglio è un personaggio molto apprezzato. I fan e i followers amano interagire con lui. Che, spesso e volentieri, comunque, condivide con noi anche momenti di vita vera, reale, vissuta.

Del resto, anche in televisione, Malgioglio non ha mai trovato sconveniente o superfluo raccontare particolari anche molto intimi della sua vita personale, familiare, sentimentale. Ha anche condiviso le sue paure e le sue preoccupazioni, a volte anche riguardo al suo stato di salute.

In uno degli ultimi post su Instagram, però, il noto paroliere non ha paura. Non ha paura perché non è solo. Lo vediamo come sempre con il suo stile eccentrico, per le vie di Milano, vera e propria patria dello spettacolo della moda.

Ma Cristiano non teme né i pericoli della grande città, né il Covid. Quindi, per il suo scatto, toglie anche la mascherina.

Come ci spiega nella didascalia della foto pubblicata. “Relax con delle meraviglie a spasso per la città. La mascherina ? Tolta per questo scatto fotografico. Buona serata e un abbraccio a voi tutti”. E lo vediamo con quattro bellissimi cagnolini, che sono i suoi veri tesori.