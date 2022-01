Melissa Satta: finalmente tutta la verità sulla fine della relazione con Kevin Prince Boateng

Per la prima volta, la showgirl parla apertamente della fine del rapporto con il calciatore, con cui ha avuto un figlio

Parole a cuore aperto e rivelazioni fin qui inedite. Melissa Satta decide di raccontare tutto sulla fine della relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng. Per anni, infatti, i due hanno formato una delle coppie più fashion del panorama. Di lui, soprattutto negli ultimi anni, più che le giocate in campo si ricordano soprattutto i flirt e i look eccentrici.

Kevin Prince Boateng è uno di quei calciatori che, con una testa diversa, avrebbe potuto fare molto di più rispetto alla pur ottima carriera dipanatasi in diverse squadre. Ecco cosa ha detto di lui Melissa Satta.

Tra circa un mese e mezzo, il calciatore tedesco con cittadinanza ghanese compirà 35 anni. Nel corso della sua carriera da calciatore ha girato parecchie squadre. In alcune ha lasciato il segno, in altre è stato una meteora. Centrocampista o attaccante, attualmente gioca in Germania, nell’Herta Berlino, proprio dove aveva iniziato la sua lunga a girovaga carriera. Ma, fin qui, non ha lasciato il segno che lui e i tifosi speravano.

Le cose migliori le ha fatte vedere in Italia, nel Milan, dove nell’arco di quattro anni ha disputato 85 presenze, segnando 11 gol. Bene anche nello Shalke 04, con 60 presenze e 7 gol. Ma, come detto, la carriera di Boateng è stata molto ondivaga e instabile. Ha comunque vestito altre maglie prestigiose: su tutte quella del Barcellona, anche se solo per tre volte.

In Italia il calciatore ha giocato anche con Sassuolo, Fiorentina e Monza. Vanta anche 15 presenze e 2 reti con la nazionale ghanese.

La fine di un amore

Compirà 36 anni in questi giorni, Melissa Satta. Una delle showgirl più note della televisione italiana. Attualmente la vediamo in scena nel “Club” condotto da Fabio Caressa su Sky la domenica sera, dopo la fine del posticipo della serie A. Ma ovviamente la carriera di Melissa Satta è molto più lunga. E si lega inevitabilmente alla sua esperienza come velina nel popolare programma “Striscia la notizia” di Antonio Ricci.

Diverse le relazioni famose. La prima con il tronista Daniele Interrante tra il 2003 e il 2006. Tra il 2006 e il 2011 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Ed è poi rimasta nel mondo del calcio, dato che nel novembre 2011 ha allacciato una relazione con Kevin-Prince Boateng.

Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio Maddox Prince Boateng. La coppia si è sposata il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e si è separata nel gennaio 2019, per poi tornare insieme nel luglio 2019. Dopo un periodo di separazione, la coppia ha interrotto definitivamente la relazione nel dicembre 2020.

Insomma, certamente la relazione più importante e tormentata per Melissa Satta. Che in questi giorni è tornata a parlare della fine del rapporto con Boateng, di circa un anno fa. Sarebbe stato proprio il calciatore a porre fine alla relazione con la showgirl: “Non me l’aspettavo e ho sofferto molto” ha dichiarato in una recente intervista Melissa Satta.

Ma la showgirl vuole mettersi alle spalle la relazione, puntando solo alla crescita del figlio avuto con Boateng, Maddox. Adesso è legata a Mattia Rivetti, che non ha nulla a che vedere con il passato e con il mondo dello spettacolo: “Non vorrei lasciare Maddox figlio unico” ha detto ancora.