Andrea Nicole e Ciprian di UeD, colpo di scena dopo la notte insieme | Non era mai successo prima

Andrea Nicole Scavuzzo è entrata nella storia di “Uomini e donne” come la prima tronista trans nella storia del programma. Lei e la sua scelta, Ciprian hanno compiuto un passo del tutto inedito. Anzi due.

È ormai trascorsa qualche settimana dall’ultima presenza di Andrea Nicole e Ciprian a “Uomini e donne”, ma chi pensava che la loro storia non fosse destinata a durare almeno per ora è destinato a ricredersi.

I due, infatti, sono felici insieme e non mancano di pubblicare scatti che li ritraggono felici sui rispettivi profili social. Il comportamento che l’ex tronista e il suo corteggiatore hanno tenuto non era però piaciuto a parte dello studio (Tina Cipollari e Gianni Sperti si erano scagliati contro di loro) proprio perché si è saputo solo a fatto ormai compiuto che loro avessero trascorso una notte insieme senza avvisare la redazione.

Maria De Filippi aveva cercato comunque di difendere la ragazza, pur ammettendo come questo modo di agire fosse “inutile”. Era infatti noto quasi a tutti che il ragazzo fosse il suo preferito, quindi avrebbe potuto evitare di accoglierlo in casa nel momento in cui lui si era presentato per farle una sorpresa. Del resto, sarebbe bastato attendere solo qualche giorno per dare il via alla loro storia.

Colpo di scena dopo la notte insieme

In passato chi non aveva rispettato il regolamento di “Uomini e donne” non era più tornato in studio proprio come forma di rispetto nei confronti della redazione che lavora con costanza al programma. Molti pensavano che anche Andrea Nicole e Ciprian avrebbero così subito lo stesso trattamento. E invece così non è andata.

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la coppia è stata infatti presente in una delle ultime registrazioni e a breve anche il pubblico avrà modo di vedere come è andata. Nessun atteggiamento nei loro confronti da parte dei presenti, ma anzi l’ex tronista ha difeso Maria De Filippi da chi ritiene che averla scelta per sedere sulla poltrona rossa sia stato strumentale. “Non ho mai avuto quell’impressione. Mi sono fidata tanto di Maria e posso dire di non aver sbagliato a darle la mia fiducia” – ha detto lei.

Su una cosa però lei era stata chiara sin da subito: è sbagliato definirla trans, visto che da tempo lei ha concluso il percorso di transizione. Inevitabilmente lei è tornata sull’argomento prendendo spunto da alcune frasi poco carine che le sono state rivolte nel corso del troni: “Il modo migliore per normalizzare qualcosa è non trattarla diversamente dal resto. Avere un occhio di riguardo quando si toccano argomenti che non si conoscono è giustissimo. Trattare in modo diverso una persona, non fa altro che dividerla dalle altre”.

LEGGI ANCHE >>> Andrea Nicole di “Uomini e donne”: ancora discriminazioni sulla tronista transgender

A distanza di qualche settimana dall’accaduto, anche Ciprian ha analizzato con maggiore freddezza il suo comportamento e confessa che forse sarebbe stato meglio se avesse agito diversamente: “In quella situazione hai una visione diversa da quella che potresti avere fuori. Adesso penso che se avessi aspettato sarebbe finita meglio. Non mi sono piaciuti gli attacchi che ha ricevuto sui social, quella è la cosa che mi è dispiaciuta di più. E poi anche perché quello era un bel momento. Averglielo fatto perdere mi è dispiaciuto e mi dispiace tutt’ora”