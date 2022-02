Su Instagram ha circa 5 milioni di followers. E’ sempre più una diva, come dimostra la festa a tema per il suo compleanno

Giovanissima, ha da poco compiuto 26 anni. Ma non ha fatto troppa fatica, né ha impiegato troppo tempo a diventare famosa. Anche perché riesce a trovare sempre qualcosa per cui far parlare di sé. Ci riferiamo, ovviamente alla bella influencer Giulia De Lellis.

Proprio recentemente, la nostra Giulia ha compiuto 26 anni. E nonostante la quarantena imposta dal Covid, si è voluta regalare una festa molto particolare. Seppur con qualche giorno di ritardo.

È nata il 15 gennaio 1996 a Zagarolo e cresciuta a Pomezia. Si diploma all’Istituto professionale di moda ed arte a Nettuno. Diventa famosa grazie al programma “Uomini e donne”. Da quel momento è cresciuta tantissimo, soprattutto sui social. Scegliere lei per una trasmissione televisiva potrebbe significare garantirsi un’ampia fetta di pubblico giovanile tra gli spettatori.

Una delle opere principali della sua carriera è fin qui il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Un volume basato sulla rottura con Andrea Damante, che la De Lellis ha incontrato durante la trasmissione Uomini e donne nel 2016. In pochi mesi il libro ha venduto oltre centomila copie e a fine anno è risultato essere il libro più venduto in Italia su Amazon.

Debutta come attrice nella web serie Una vita in bianco, distribuita sulla piattaforma online Witty TV e nel 2021 partecipa al film di Michela Andreozzi Genitori vs influencer. Nel 2021 viene scelta per condurre la prima edizione italiana del reality Love Island, in onda su Discovery+.

La festa anni ’20, nonostante il Covid

Insomma, è sempre di più una diva. Su Instagram conta ben 5 milioni di followers. E proprio sul noto social network, Giulia De Lellis è, ovviamente, attivissima. E spulciando il suo profilo che abbiamo scoperto cosa si è inventata per i suoi 26 anni. Qualcosa di molto particolare, soprattutto visto il periodo che viviamo, con la pandemia da Covid-19 che morde ancora.

Come detto, infatti, la bella Giulia ha compiuto 26 anni lo scorso 15 gennaio. Non ha potuto però festeggiare la ricorrenza, perché in quarantena nel suo appartamento a Milano per colpa del Covid. Ma non è questo a fermare un vulcano di idee come la bella influencer. E così, qualche giorno dopo, si è regalata una cena di grande charme e lusso nella sala privata dell’Hotel St. Regis a Roma.

Una festa a tema anni ’20, come notiamo anche dalle foto pubblicate dalla nostra Giulia. La vediamo un top nero con scollatura profonda e fiocco e sotto shorts in raso bianco che la rendono una vera e propria diva. Ovviamente tutto è griffato, dato che gli abiti sono firmati da Yves Saint Laurent. Da notare il boa di struzzo al collo e i capelli portati con riga di lato con le onde e un fermaglio tutto di strass Sembra di essere usciti dal set de “Il Grande Gatsby”.

Insieme a lei, anche il fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, con il suo smoking bianco e i capelli impomatati, proprio come gli anni ’20 imponevano. Insomma, neanche il Covid può fermare la voglia di divertimento della nostra bellissima Giulia.