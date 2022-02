Rihanna più radiosa che mai. Ecco perchè è diventata ancora più splendida

Ci arriva una bellissima notizia dalla pop star 33enne e dal rapper ASAP Rocky. Ma il post nasconde anche altro…

Cantante, attrice e modella originaria delle Isole Barbados. Rihanna è una delle popstar più celebri del panorama mondiale. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di album, 215 milioni di tracce digitali di cui 100 milioni solo entro i confini statunitensi, che la pongono tra gli artisti di maggior successo nel panorama discografico internazionale. Quello che ha annunciato recentemente, ovviamente con un servizio fotografico, è, però, il suo più grande successo.

Rihanna è incinta. La pop star 33enne e il rapper ASAP Rocky sono usciti pubblicamente allo scoperto e hanno deciso di annunciare la gravidanza attraverso un servizio fotografico realizzato a New York. Una gioia impagabile. Anche per una come Rihanna che, ad agosto 2021, risultava essere l‘artista femminile più ricca del mondo secondo la rivista Forbes, che le attribuiva un patrimonio stimato di circa 1,7 milardi di dollari.

Nel corso della sua carriera Rihanna ha vinto ben nove Grammy Award. E’ la prima artista della sua nazione, le Barbados, ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. Ma nel suo palmares, anche tredici American Music Awards, un ugual numero di Billboard Music Award e due BRIT Award. Per lei anche un riconoscimento speciale, l’Icon Award, agli American Music Awards del 2013 per aver influenzato profondamente la cultura pop a livello globale e il Fashion Icon Award del 2014 dal Council of Fashion Designers of America.

Insomma, una delle artiste più ricche e premiate di tutti i tempi. Ma niente ha la stessa importanza di un figlio.

Il figlio “sponsorizzato”

Quindi ci arriva una bellissima notizia dalla pop star 33enne e dal rapper ASAP Rocky. Nelle foto scattate a Harlem la cantante appare con una lunga giacca rosa parzialmente sbottonata sopra i jeans, mostrando il pancione nudo adornato con una croce dorata e pietre colorate.

I due che sono amici da oltre un decennio si frequentano assiduamente dal novembre 2020 e hanno deciso di rendere pubblica la notizia della gravidanza attraverso un servizio fotografico realizzato a New York. Nelle foto si vede la cantante vincitrice di un Grammy con una lunga giacca invernale rosa parzialmente sbottonata, come i jeans mettendo in evidenza il pancione adornato con una croce dorata e pietre colorate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rihanna sniffa cocaina? Lei si difende così

Ma non solo. Nel post su Instagram, la popstar ci invita a effettuare lo “swipe”, cioè a vedere cos’altro c’è nel post pubblichiamo. E vediamo che l’occasione è utile per “sponsorizzare” un’app di “sweatcoin”, ovvero sia un’app che paga per camminare o correre più a lungo possibile. Insomma, due piccioni con una fava…