Blanco, il giovane fenomeno musicale arriva sul palco di Sanremo: ma chi è la sua fidanzata?

Blanco, il fenomeno musicale del momento, è tra i Big del Festival di Sanremo, ma chi è la sua fidanzata? E’ una sua coetanea e si conoscono da tempo.

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, è stato uno dei fenomeni musicali del 2021. Esploso con i suoi singoli Notti in Bianco, Blu Celeste e Mi Fai Impazzire, insieme a Sfera Ebbasta, il cantante ha scalato le classifiche musicali salendo sul podio degli artisti più ascoltati dell’anno su Spotify.

Ora è arrivato il momento di fare il passaggio successivo per l’avanzare della sua carriera. Blanco è infatti uno dei Big in gara del Festival di Sanremo 2022. Il ragazzo di Calvagese della Riviera farà coppia con Mahmood cantando il loro brano Brividi.

Un passo importante per la vita artistica del cantautore, che nelle scorse settimane ha già visto in pochissimi minuti andare sold-out il suo prossimo Tour in giro per l’Italia. Un successo grandissimo tra i giovani, che adesso proverà ad ampliare anche a un altro tipo di pubblico partecipando alla 72esima edizione del Festival.

Per quanto riguarda la vita privata di Blanco, invece, è stato lo stesso cantautore a rivelare di essere felicemente fidanzato. Chi è quindi la dolce metà dell’artista del momento? Si chiama Giulia Lisioli, ed è una ragazza lontana dalle luci dello spettacolo.

Blanco, chi è la fidanzata Giulia Lisioli

La prima apparizione pubblica di Blanco con la fidanzata Giulia Lisioli è datata settembre 2021, quando i due si mostrarono insieme in occasione dei Seat Music Awards. Della ragazza non si conosce moltissimo, ma per quanto riguarda l’età dovrebbe essere coetanea all’artista; ovvero nata nei primi anni 2000.

La ragazza è originaria di Calvagese della Riviera, la stessa città di Blanco in provincia di Brescia, e frequenta l’Istituto CFP Zanardelli. I due si sono conosciuti e fidanzati quando ancora il cantautore non aveva conquistato le luci della ribalta, come dichiarato dallo stesso artista nel corso di una intervista.

La loro storia è quindi da ricondurre a già prima del 2021. Quando Blanco e Giulia sono apparsi insieme ai Seat Music Awards erano già una coppia. Successivamente, il cantante ha pubblicato per la prima volta una foto insieme su Instagram.

“Ci tengo a lei. L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. È una ragazza delle mie parti”, ha dichiarato il cantautore in una recente intervista a Radio Deejay sulla sua storia d’amore.