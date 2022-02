Il diabete è un dramma, ma a chi ne soffre, spesso, aumenta il rischio di una malattia molto più grave

Malattia in cui c’è aumento nel sangue dei livelli di glucosio per un deficit della quantità e, spesso, nell’efficacia biologica dell’insulina

La depressione è un “effetto collaterale” del Diabete per 700 mila italiani, per i quali risulta raddoppiato il rischio di complicanze e triplicata la mortalità. Il 17% delle persone che si ammalano di Diabete sviluppa prima o poi depressione. Si tratta di circa 700 mila italiani che oltre ad avere troppi zuccheri nel sangue hanno anche un disturbo dell’umore, che si manifesta con maggiore probabilità nelle pazienti donne e negli anziani. Ma questo è solo uno dei mali che può essere generato da una malattia molto subdola e problematica.

Come è noto, il diabete è una malattia in cui c’è aumento nel sangue dei livelli di glucosio (zucchero; la glicemia) per un deficit della quantità e, spesso, nell’efficacia biologica dell’insulina, l’ormone che controlla la glicemia nel sangue e che viene prodotto dal pancreas. Tra i sintomi che possono celare la patologia del diabete ancora non diagnosticata segnaliamo vista offuscata, difficoltà di concentrazione, respiro pesante, alito acetonemico, dal caratteristico sentore di aceto, nausea e vomito, dolori addominali, sonnolenza, perdita di coscienza – nei casi più gravi – e talvolta coma.

Insomma si tratta di una malattia molto seria. A volte invalidante. Che va curata, in taluni casi, con terapie che durano per tutta la vita. Il diabete, in particolare quello di tipo 2, di solito è associato allo sviluppo di patologie cardiovascolari e circolatorie. Ma aumenta anche il rischio di cancro. Ecco quali sono le associazioni più comuni e pericolose.

Il diabete e i tumori

Sappiamo già da tempo, purtroppo, dell’associazione per i tumori del colon-retto, del fegato, del pancreas e dell’endometrio. I pazienti che ne soffrono, rispetto a chi non è diabetico, hanno un rischio aumentato di circa tre volte di sviluppare tumore del fegato e del pancreas, di circa due volte di sviluppare tumore dell’endometrio e del 30% in eccesso di sviluppare tumore del colon-retto. Secondo alcuni studi, peraltro, sembrerebbe che il diabete sia associato a un moderato eccesso di rischio di tumore del cavo orale, della vescica e della mammella in post-menopausa.

Per il tumore al pancreas, purtroppo, il rischio aumenta di oltre 2,5 volte. E arriva a quintuplicarsi nelle persone con una diagnosi di diabete entro i due anni dalla scoperta del tumore. Invece, l’incidenza del cancro diminuisce per coloro malati di diabete da dieci o più anni.

Per il tumore dell’endometrio – è quindi ci concentriamo sulle donne – l’eccesso di rischio è di circa il 70%. Le donne diabetiche obese hanno un rischio di tumore dell’endometrio aumentato di cinque volte rispetto alle donne non diabetiche e non obese.