Tommaso Zorzi, chi sono e cosa fanno i genitori che lo hanno reso protagonista di Riccanza?

Tommaso Zorzi è famosissimo e molto apprezzato da milioni di persone in tutta Italia. E’ conosciuto anche come figlio di papà, andiamo quindi alla scoperta del suo passato.

Tommaso Zorzi, amatissimo e famosissimo. Ne è passato di tempo (ma non troppo) da quando ha trionfato al Grande Fratello Vip, ma anche dal momento in cui ha partecipato a L’isola dei famosi in qualità di opinionista e molto altro.

Tommaso, però, non è solo molto noto dai telespettatori grazie alla sua presenza in non poche trasmissioni. E’ anche un influencer molto seguito.

Nato a Milano il 2 aprile 1995, non in molti sanno che per anni ha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e si è laureato in economia. Successivamente, e solo successivamente, è tornato in Italia.

La sua carriera inizia ad avere una vera e propria svolta alla sua vita professionale dopo aver preso parte al programma tv Riccanza.

E’ nato e cresciuto in una famiglia molto ricca, viene infatti spesso denominato Figlio di papà (anche se a lui non piace particolarmente).

Tornando alla sua carriera, ha partecipato anche a Dance Dance Dance, Pechino Express ed a La vita in diretta a Sanremo.

E’ un grande amico di Aurora Ramazzotti, che pare essere stata la prima a cui il famoso vip ha rivelato di essere gay. Anche nella vita privata se la passa benissimo, essendo legato sentimentalmente a Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici.

Tommaso Zorzi, cosa c’è da sapere sui suoi genitori

Tommaso Zorzi è tanto conosciuto quanto amato. Abbiamo detto che in passato era stato definito figlio di papà grazie al fatto che suo padre, ma anche sua madre, fossero molto ricchi. Ma chi sono i suoi genitori?

Partiamo da Lorenzo Zorzi, padre di Tommaso. Il patrimonio familiare dipende soprattutto dai suoi importanti incassi, dato che è l’amministratore delegato di alcune importanti agenzie di comunicazione a Milano e proprietario di due società pubblicitarie di successo.

In passato, peraltro, è stato anche delegato del teatro alla scala di Milano. Armanda Frassinetti, invece, è una dietista. Purtroppo i genitori di Tommaso sono separati, anche se lui rimane molto legato ad entrambi.

Soprattutto a sua madre; i due vivono davvero vicinissimi (lui a 350 metri da lei). Zorzi era legatissimo pure a sua nonna, che purtroppo se n’è andata quasi due anni fa.

In ogni caso, famiglia ricca o meno, il successo non è mai scontato. C’è bisogno anche di lavorare duro per raggiungere determinati risultati, proprio come ha fatto Tommaso Zorzi.