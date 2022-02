Massimo Ranieri, chi è la mamma della sua unica figlia Cristiana: “..i produttori ci hanno allontanati..”

Massimo Ranieri non ha mai nascosto di avere avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, ma la donna a cui resterà sicuramente più legato è Franca Sebastiani. Da lei ha avuto la sua unica figlia, Cristiana.

Il legame tra Massimo Ranieri e la sua unica figlia, Cristiana, è stato davvero particolare. Lei è infatti nata quando lui non aveva nemmeno vent’anni e non aveva nascosto alla compagna dell’epoca, Franca Sebastiani, di non sentirsi pronto per un passo così importante. Il cantante l’ha così riconosciuta quando lei aveva solo venticinque anni, pur riconoscendo di avere fatto un grande errore e di dover recuperare per il tempo perso non trascorso insieme.

L’interprete di “Perdere l’amore” ha però cercato di rifarsi almeno in parte invitandola nel 2007 in una sua trasmissione. Lei pensava di dover seguire il programma tra gli spettatori presenti in studio ed è stata così colta totalmente di sorpresa nel momento in cui lui l’ha invitata sul palco. Terminato il programma, lei e la mamma hanno seguito l’artista nella sua abitazione.

Chi era Franca Sebastiani e il suo rapporto con Massimo Ranieri: nessun rancore tra loro

Negli anni passati Franca è comparsa in più occasioni in Tv, ma non ha mai avuto parole di risentimenti nei confronti del cantante, pur avendo dovuto crescere a lungo la figlia da sola. Un comportamento avuto anche dalla figlia, convinta che non si debbano avere rancori con un genitore che, come tutti, può sbagliare.

“Mi disse “Io non ti abbandonerò mai”, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato” – aveva raccontato Franchina, questo il nome con cui tutti la conoscevano, scomparsa nel 2015 a causa di un tumore. La donna aveva anche voluto scrivere un libro per raccontare a tutti la sua storia. Una scelta che ha rappresentato per lei una sorta di liberazione per provare a metabolizzare la sofferenza vissuta.

Lei stessa aveva apprezzato il tentativo dell’uomo di provare a correre ai ripari dopo il lungo periodo trascorso lontano dalla figli: “Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene.

Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana” – aveva detto in Tv poco prima della scomparsa.