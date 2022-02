Sapete quanto guadagna Milly Carlucci? La cifra è stellare e la stessa conduttrice la rende nota

Milly Carlucci è ormai da anni uno dei volti di punta di Raiuno, che si appresta a tornare in onda con la terza edizione de “Il cantante mascherato”. E il suo stipendio è all’altezza dei successi che lei è in grado di garantire alla rete.

Non tutte le conduttrici amano essere onnipresenti sul piccolo schermo. C’è chi infatti preferisce centellinare i suoi impegni e puntare solo su alcuni programmi in modo tale da non esasperare eccessivamente il pubblico che segue da casa. Questa scelta non mina comunque la fiducia dei telespettatori, anzi, ma dimostra come non sia necessario essere stakanovisti per ottenere consensi. Ne sa qualcosa Milly Carlucci, che ormai da qualche anno è in Tv con due trasmissioni, “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”.

A breve la conduttrice tornerà in onda con la nuova edizione del format in cui alcuni personaggi scelgono di indossare una maschera tenendo segreta la loro identità. Si tratta dell’adattamento italiano della versione tedesca e americana di “The Masked singer“, che ha finora ottenuto un buon riscontro. La formula resterà la stessa, pur con qualche novità, a partire dall’ingresso di Arisa in giuria. Non è un caso che si sia deciso di puntare proprio su di lei: la cantante è infatti reduce dal successo ottenuto a “Ballando”, dove ha messo in mostra una sua inedita versione sexy.

Milly Carlucci e il suo stipendio: la conduttrice vuole essere trasparente

Una delle curiosità che ha spesso il pubblico da casa sui personaggi Tv è relativa al loro stipendio. I loro guadagni sono inevitabilmente stellari, complice anche il sostegno da parte degli sponsor che supportano i programmi. E nel caso di Milly quale sarebbe il suo ingaggio?

Tempo fa ne aveva parlato “Il Messaggero”, parlando di una cifra che si aggira intorno ai 400 mila euro l’anno. Numeri decisamente importanti, che la ponevano un paio d’anni fa alla pari di altri due volti dell’emittente di Stato: Giancarlo Magalli e Alberto Angela.

Conferme ufficiali non sono mai arrivate, nemmeno da parte della diretta interessata. La conduttrice si era detta però favorevole a essere trasparente e a parlare anche di questo, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui sono tante le famiglie in difficoltà: “Per me rendere noto il mio compenso non sarebbe un problema. D’altra parte questa non è una novità: già da anni lo fa la Bbc per i suoi funzionari”.

Almeno per ora questa usanza in Italia non avviene. Qualcuno la ascolterà?