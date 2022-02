Emma Marrone, il festival di Sanremo non è andato come si aspettava | Inseguita dai Carabinieri

Marrone ritorna dopo dieci anni al Festival di Sanremo. L’ultima volta infatti ne è uscita da vincitrice con il suo inedito “Non è l’inferno”. Questa volta è ritornata in occasione della 72esima edizione per portare sul palco un brano dichiaratamente d’amore. L’artista racconta che il testo racconta il dualismo dell’animo femminile che cerca di barcamenarsi tra l’essere sante o più spudorate.

Ma nella società altamente maschilista Emma racconta che ogni sforzo è invano e “gli uomini non hanno il coraggio di lasciarci andare ma nemmeno di restare”, racconta la cantante. Così pur di restare insieme si resta in una relazione finta. La sua esibizione è stata diretta dalla direttrice d’orchestra Francesca Michielin, con la quale ha duettato nella terza puntata “Baby, One More Time?” di Britney Spears.

Quanto sono costati i suoi gioielli al Festival

Per le 4 esibizioni al Festival di Sanremo Emma Marrone ha deciso di affidare il suo look al direttore creativo di Gucci: Alessandro Michele. Durante la terza serata dell’evento ha incantato il pubblico con un top in pizzo rosa antico e gonna di velluto color ciliegia. L’abito è stato completato da scarpe alte pitonate e preziosi gioielli firmati Gucci.

Le collane che ha indossato sono della linea “Lariat” della collezione “Link to Love”. Il gioiello è composto da due fili d’oro sottili 18 carati. Il loro prezzo è stimato a 1.350 euro.