Federica Panicucci, bruttissimo incidente a Milano | “Sono viva per miracolo”

La “lotta” con Barbara D’Urso per la conduzione de “La Talpa” non è l’unico motivo per cui Federica Panicucci, in queste ore, sta facendo parlare di sé. La bella e bionda conduttrice televisiva, infatti, è rimasta vittima, suo malgrado, di un incidente con la propria auto. E’ stata lei stessa ad annunciare e poi tranquillizzare i propri tanti fan. Ecco cosa è successo.

Tutto accade a Milano, dove Federica Panicucci vive e lavora. Dopo gli esordi in RAI, infatti, la conduttrice dalle gambe lunghe ha ormai da tempo sposato la causa Mediaset. Da qui, infatti, la contesa con Barbara D’Urso per la conduzione del reality “La Talpa”, che manca dagli schermi dal 2008.

Federica ha debuttato in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Tra i suoi programmi di maggiore successo, “Bulldozer”, “La pupa e il secchione”, ma anche “Mattino Cinque”.

Per anni legata al noto dj Mario Fargetta. I due sono stati sposati dal 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. La coppia si è separata nel 2015 ed è stato lo stesso avvocato di Federica, Giulia Bongiorno, ad annunciare l’addio. Da diverso tempo, Federica Panicucci conduce Mattino Cinque insieme a Francesco Vecchi, ex volto del Tgcom 24 e del Tg5. I due ci fanno compagnia nelle prime ore del giorno. Con una presenza rassicurante e competente.

E se l’annuncio di quanto accaduto è arrivato tramite Instagram, le rassicurazioni ai telespettatori e ai fan sono arrivate proprio nel corso della diretta di Mattino 5.

“Panico per la Panicucci” potremmo dire. Come sappiamo, in questi giorni Milano è stata teatro di una preoccupante allerta meteo a causa di forti raffiche di vento che hanno toccato anche i 90 chilometri orari. A centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, per tetti scoperchiati, alberi caduti e, in generale, danni e disagi, che hanno provocato anche rallentamenti in alcuni hub vaccinali.

Con la situazione che sembra in via di miglioramento, vi sono anche alcuni feriti a causa proprio di questa ondata di vento. Non è ferita, ma la sua auto è distrutta. A Federica Panicucci, insomma, poteva andare molto peggio. “Sono viva per miracolo” ha scritto in una storia su Instagram.

Grande preoccupazione tra i fan che hanno visto che la sua auto (una McLaren azzurrina) è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento. “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha scritto come commento alle foto della vettura -. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”.

Tanta paura per la conduttrice, ma fortunatamente solo uno spavento bello grosso, come ha rassicurato nel corso di Mattino 5.