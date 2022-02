Zlatan Ibrahimovic, in fase di recupero | Neanche Rocky Balboa si allenava così – VIDEO

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si è mostrato sui social nel corso di un allenamento tutt’altro che leggero.

Sabato sera, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto guardare il suo Milan vincere il derby contro l’Inter senza di lui. Una vittoria importante che rilancia i rossoneri, che ora si trovano a -1 dai nerazzurri seppur con una partita in più, in chiave scudetto.

Una corsa al tricolore in cui sarà fondamentale anche il bomber svedese. L’attaccante sta recuperando da un problema muscolare al tendine d’Achille e vuole essere al 100% per il rush finale della stagione in cui dovrà aiutare il Milan sia in campionato che in Coppa Italia.

Nonostante le 40 primavere, che il prossimo ottobre diventeranno 41, Ibrahimovic continua ad essere determinante tanto che in questa annata ha realizzato ben 8 reti in 15 presenze e sfornato anche due assist per i compagni.

Inoltre lo svedese non vuole fermarsi e potrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri, in scadenza il prossimo giugno, ancora per un altro anno. L’intenzione di Ibra è chiara: arrivare a giocare con la sua Svezia il Mondiale che si disputerà a dicembre in Qatar.

Ibrahimovic, allenamento “divino”: gli avversari sono avvisati

Zlatan Ibrahimovic non può aiutare, al momento, i suoi compagni in campo ma in allenamento fa vedere tutta la sua voglia di recuperare presto dall’infortunio che ormai lo tiene fermo da oltre due settimane.

E sui social ha pubblicato un video su Instagram, che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, in cui mostra il suo durissimo allenamento in palestra. Un esercizio devastante in cui lo svedese, a testa in giù, si tiene con le gambe a un sacco e allena gli addominali.

“Pazienza” ha scritto a didascalia del video Ibrahimovic, a riassumere appieno quello che sta provando in questo momento. Grandissima voglia di tornare in campo, ma anche la calma necessaria per recuperare e tornare al 100%.

Tantissimi i messaggi al video postato dall’attaccante, anche da parte dei suoi compagni rossoneri. Il Milan ha commentato con le classiche emoticon del muscolo, mentre lo spagnolo Castillejo non ha badato a mezze misure scrivendo: “Animale”.

Ibra ha poi caricato il video anche nelle sue storie con scritto un chiaro messaggio: “Loading”, ovvero “Caricamento”. Il bomber si sta scaldando per tornare a essere decisivo. Gli avversari sono avvisati.