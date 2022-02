Milly Carlucci, svelato il retroscena sui suoi capelli | Il sospetto che c’è da anni è che usi una parrucca

Oggi noi siamo in grado di dipanare questo sospetto. E lo facciamo con dati inoppugnabili, partendo dal 1992

Il mondo dello spettacolo, si sa, è spietato. Regno incontrastato delle malelingue. Basta una diceria, un pettegolezzo e il venticello della calunnia trasforma ogni aneddoto in realtà. Per esempio, da tempo vi sono voci sul fatto che la popolare conduttrice Milly Carlucci indossi una parrucca. Noi oggi siamo in grado di svelarvi la verità.

Oggi 67enne, Milly Carlucci è sulla scena televisiva da molti anni ormai. I suoi esordi sono da rintracciare addirittura negli anni ’70. Ma è durante gli anni ’80 che diventa conosciuta al pubblico televisivo come showgirl e conduttrice di numerosi programmi televisivi per le reti Rai e Mediaset.

Un successo crescente culminato poi a partire dagli anni ’90, quando la sua notorietà aumenta ulteriormente grazie alla conduzione di celebri programmi di Rai 1 come “Scommettiamo che…?”, “Luna Park”, “Fantastico e Pavarotti & Friends”. Ma soprattutto, ovviamente, il Festival di Sanremo, accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Alba Parietti. Siamo nel 1992.

Dagli anni 2000 consolida il suo ruolo di conduttrice della prima serata di Rai 1 grazie alla conduzione di talent show di successo come “Ballando con le stelle”, il più longevo varietà della Rai in onda dal 2005 su Rai di cui diventa anche autrice e capo progetto. Grande successo anche per “Notti sul ghiaccio” e “Il cantante mascherato”.

Insomma, una lunghissima carriera quella di Milly Carlucci, dato che negli anni si è anche cimentata nelle attività secondarie di attrice e cantante.

Milly indossa una parrucca?

Con una carriera così lunga e di successo, è chiaro che, negli anni, si sia parlato tanto di Milly Carlucci. Ma se commentare i suoi tanti show apprezzati dal pubblico è normale, quello che stona e che dà fastidio è che sulla brava conduttrice si siano annidate anche alcune dicerie.

Quella più insistente, nel corso degli anni, riguarda il fatto che Milly Carlucci possa indossare una parrucca. Nella vita, ma, evidentemente, soprattutto in scena. Oggi noi siamo in grado di dipanare questo sospetto. E lo facciamo anche grazie alla viva voce della popolare conduttrice.

E’ stata infatti la stessa Milly a chiarire, una volta per tutte, la questione. Un po’ di problemi sono nati dalla “impalcatura” realizzata proprio per il Festival di Sanremo del 1992. Dopo aver finito il lavoro sul palco dell’Ariston, infatti, Milly ha dovuto fare diversi trattamenti per curare i capelli, molto stressati. Addirittura ha rischiato di perderli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sapete quanto guadagna Milly Carlucci? La cifra è stellare e la stessa conduttrice la rende nota

Ma non ha mai indossato una parrucca e, anzi, cerca di trattare bene i propri fragili capelli: “Ho paura di rimanere con tre capelli in testa. Cerco di non stressarli usando le extension. Sono una necessità, a me stanno bene i capelli lunghi” ha dichiarato.