Madonna, avete mai visto sua figlia? La trasgressione fa parte del loro DNA

Madonna è una artista straordinaria, amatissima in tutto il mondo. Ma siete sicuri di sapere tutto di lei? Ha una figlia che non è di certo meno “discutibile” di lei.

Madonna, una star internazionale impossibile da non conoscere. Cantautrice e produttrice discografica di straordinario successo, ma anche attrice e produttrice cinematografica. Raggiunge grandissimi risultati fin dai primi anni ottanta.

Non solo per il suo innegabile talento, ma anche per la sua capacità di attirare l’attenzione e le critiche di pubblico e stampa che hanno spesso ritenuto i suoi comportamenti a dir poco trasgressivi e discutibili, ma anche per i suoi video musicali iconici.

Per tutto questo, è definita The Queen of Pop. Tanti gli album pubblicati che le hanno regalato grandissime soddisfazioni. I singoli come Erotica, che hanno raggiunto la prima posizione della classifica mondiale, non sono da meno.

Con oltre 350 milioni di dischi venduti, è la quarta artista con maggiori vendite in assoluto. Arrivando alla sua vita privata, ha avuto svariate relazioni. Una delle prime, con il pittore Jean Michel Basquiat, per quattro anni poi è stata sposata con l’attore Sean Penn.

Ha anche avuto un lungo flirt con John John Kennedy, poi con Warren Beatty ed Ingrid Casares. Si è successivamente unita con il suo personal trainer, Carlos Leon, ed a molti altri uomini. Da quest’ultimo ha avuto sua figlia, Lourdes Maria, la vera protagonista di quest’articolo.

Lourdes Leon, chi è la figlia di Madonna: tutto quello che c’è da sapere

Madonna la conosciamo tutti molto bene, non si può dire però lo stesso di sua figlia Lourdes Leon. Anche se, qualche anno fa, si era fatta notare sdoganando di fatto i peli sulle ascelle (ma non solo).

Nata il 14 ottobre 1996 a Los Angeles, è la primogenita della nota star internazionale. E’ cresciuta a Londra ed ha studiato in Francia per volere di sua madre, che ha sempre sognato per lei una formazione di gran livello.

Si è diplomata alla Schools of Art di New York ed in seguito si è iscritta nella stessa università frequentata in passato da sua madre, in Michigan, per studiare arti performative.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto una relazione con un collega dell’università e con l’attore Timothéè Chalamet.

Su di lei, non mancano nemmeno aneddoti particolari. In pochi sanno che Madonna gli ha dedicato Little Star. Sulle dita delle sue mano si possono notare due tatuaggi davvero speciali: Mom e Dad.