Matilde Brandi, piange la terribile scomparsa | “E’ stato un onore stare con te, eri speciale..”

Sono giorni di grande sofferenza per Matilde Brandi. La 52enne showgirl romana, infatti, ha subito una perdita di cui, ancora, non riesce darsi pace. Ed è commovente il post pubblicato sul proprio profilo Instagram annunciando la dipartita. In tanti le hanno dato una sincera solidarietà e vicinanza.

Attualmente impegnata con “Detto fatto” sulle reti RAI, Matilde Brandi non nasce come conduttrice televisiva sic et simpliciter. Ma come ballerina professionista. Si è infatti diplomata nel 1990 al balletto di Roma. Nella stagione 1990/1991 esordisce come ballerina nella trasmissione Club ’92 con Gigi Proietti. Per alcuni anni la bionda Matilde fa coppia fissa come prima ballerina insieme alla bruna Lorenza Mario.

Collabora con alcuni dei conduttori più noti del panorama televisivo italiano: dall’indimenticato Gigi Sabani (“Re per una notte”) a Paolo Bonolis (“Fantastica italiana”), passando per Maurizio Costanzo (“Buona domenica”). La grande celebrità arriva alla fine degli anni ’90, quando affianca Adriano Celentano in “Francamente me ne infischio” e Giorgio Panariello in “Torno sabato”.

Entra poi nella scuderia di Pier Francesco Pingitore. Con il Bagaglino è presente sia negli spettacoli teatrali trasmessi in tv, sia nel cast del film televisivo “Di che peccato sei?”.

Negli ultimi anni si è maggiormente dedicata ai talent e ai reality show. Nell’autunno del 2018 è tra i concorrenti dell’ottava edizione di “Tale e quale show”. Mentre dal settembre 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, venendo poi eliminata nel corso dell’undicesima puntata.

Come detto, da settembre 2021 è ospite ricorrente a Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai 2.

La perdita di Matilde Brandi

Non è un periodo semplice per la bella Matilde. Sappiamo bene della prematura scomparsa, qualche settimana fa, dell’attore Paolo Calissano. E lei è stata legata sentimentalmente per anni al popolare attore. Fino al 2020, inoltre, è stata insieme al commercialista Marco Costantini dal quale nel 2006 ha avuto due figlie gemelle: Aurora e Sofia.

Un periodo non semplice, dunque, per Matilde Brandi. Prima la scomparsa di Paolo Calissano. Ora un altro dolore per la bionda ballerina. Matilde ha condiviso con i suoi followers su Instagram il proprio periodo di sofferenza: “Per sempre Sabri ❤️ E’stato un onore averti con noi!” ha scritto a corredo della foto.

Matilde Brandi, infatti, piange la morte della propria gattina: “Tu non sei mai stata un gatto normale tu eri speciale e la vita con te è stata più bella! Grazie dì averci donato il tuo affetto”. Impossibile non commuoversi.