Conoscete questa stella di Uomini e donne? Maria De Filippi vuole “regalargli” una storia d’amore

Uomini e donne è un programma indubbiamente molto amato e seguito. E pure i suoi partecipanti non sono da meno. Ma siete sicuri di conoscerli tutti?

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più apprezzati in assoluto. Ideato e condotto dalla mitica Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. E’ iniziato come una sorta di trasmissione “adulta” di Amici, sempre ideato e tuttora condotto dalla De Filippi.

Inizialmente, infatti, Uomini e donne è stato pensato come un luogo in cui una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne con il pubblico. A partire dal 2001, comunque, le cose sono cambiate.

Il nome è rimasto lo stesso, ma per il format non si può dire la solita cosa. E’ diventato un programma per incontri con l’obiettivo di dare la chance a molte persone di instaurare nuove relazioni sentimentali.

Uomini e donne, ancora oggi, è seguito ed amato in tutta Italia; grazie a questo grande successo, ogni anno si aggiungono nuovi protagonisti al programma. Come Gloria Nicoletti, che adesso andremo a conoscere meglio.

Gloria Nicoletti a Uomini e donne: cosa non sappiamo di lei

Gloria Nicoletti, un personaggio fra i più interessanti di Uomini e donne. Si tratta di una donna romana di circa 40 anni, che dallo scorso anno è fra le assolute protagoniste del trono over del programma televisivo.

Proprio in questa trasmissione ha intrapreso le conoscenze di Armando Incarnato. Al momento, comunque, pare non frequentarlo più. Attualmente sta uscendo con Diego Tavani, ex di Ida Platano, ed anche con un altro uomo di nome Francesco.

Non pare essere interessata ai cosiddetti “colpi di fulmine”, ma bensì a costruire una relazione amorosa che possa durare nel tempo.

In un’intervista ha ammesso che quando aveva vent’anni si innamorò perdutamente di un uomo di tredici anni più grande; dopo sei mesi i due si sposarono diventando così genitori. Purtroppo però ormai hanno divorziato. Andando avanti con la sua vita, non ha più provato le solite cose per nessun altro.

Insomma, si può dire che la bella Gloria abbia avuto una vita divisa a metà fra un grande amore – che gli ha regalato pure la gioia di diventare mamma – e la ricerca costante dello stesso sentimento per un uomo, che però al momento tarda davvero ad arrivare.

Magari, con il tempo, grazie anche a Uomini e donne di Maria De Filippi, troverà il modo di cambiare la sua vita anche (e soprattutto) in questo senso.