Claudia Pandolfi, conoscete sua sorella? Anche lei molto famosa..ma dietro le quinte

Claudia Pandolfi, un’attrice molto conosciuta e rinomata in Italia. Non tutti però sanno quanto sia legata a sua sorella, scopriamolo insieme.

Claudia Pandolfi è molto conosciuta in tutta Italia. E’ nata a Roma il 17 novembre 1974. Ex modella, è nota principalmente come attrice, professione che gli è valsa pure una candidatura ad un David di Donatello.

In molti, peraltro, la conoscono perché ha preso parte alle serie TV Un medico in famiglia e Distretto di polizia. Nel 1999 ha sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgilii, che ha lasciato dopo un mese per Andrea Pezzi.

Nel 2006 ha avuto un figlio, Gabriel, da Roberto Angelini. Si è poi legata a Marco Cocci. Dal 2014 è legata sentimentalmente al produttore cinematografico Marco De Angelis, con cui si è pure sposata nel 2016.

Da questa storia d’amore ha avuto il suo secondo figlio, Tito. Come detto, ha avuto anche una carriera di grande successo fino ad ora.

Al di là di questo non tutti sanno che ha una sorella. Cerchiamo di capire per quale motivo è così meno famosa e, soprattutto, di chi si tratta.

Claudia Pandolfi, alla scoperta di sua sorella Enrica

Enrica Pandolfi è la sorella di Claudia Pandolfi. Non è molto conosciuta, pur avendo recitato molto bene in un film, perché semplicemente non appartiene direttamente al mondo dello spettacolo, della cinematografia e della televisione.

Si è sempre tenuta molto lontana dalle luci dei riflettori, visto che tiene enormemente alla sua privacy. Ed anche perché ha scelto una carriera diversa – sotto alcuni punti di vista – rispetto alla sorella.

Abbiamo detto che Enrica ha recitato in un film (Ovosodo); ed è vero, ma dopo quell’esperienza ha deciso di esporsi di meno passando ad un lavoro non meno importante; si occupa infatti di film e serie tv esclusivamente dietro le quinte.

E’ una script supervisor, segretaria d’edizione. Arrivando al rapporto con sua sorella, è davvero speciale. Le due, che hanno dieci anni di differenza, sono molto legate.

Claudia sul loro rapporto ha dichiarato che nessuno la conosce più di sua sorella, nemmeno il suo compagno.

E, ancora, proprio l’attrice voleva la nascita di una sorellina. Ancora bambina, chiese ai suoi genitori di non farla rimanere figlia unica e di regalargli un fratellino o una sorellina con cui condividere il resto della sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Donatella Raffai è morta | Ha lasciato la tv per nuove sfide..ieri ha perso quella più importante

E così entrambe sono legate tantissimo, nonostante la grande differenza di età. Che, però, non fa granché differenza, soprattutto quando si prova un sentimento tanto forte come quello dell’amore fraterno.