Orietta Berti, i retroscena legati alla morte di un grande della musica | Un dolore troppo grande

Sempre sorridente, con l’aria un po’ svampita. Ma c’è grande sofferenza anche nella vita di Orietta Berti. Una delle cantanti più apprezzate della storia italiana. Capace di ritagliarsi un ruolo importante anche come personaggio televisivo. Ma c’è qualcosa che proprio non riesce a dimenticare. Anche se è passato parecchio tempo. Ecco di cosa si tratta.

Oggi 78enne, vista la sua verve non si direbbe che la nostra Orietta porta dentro di sé un simile rimpianto, che le provoca grande sofferenza. La sua carriera inizia negli anni ’60 con la musica leggera italiana. Nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. Un successo non solo nazionale, ma che l’ha spinta a diventare molto celebre in diverse nazioni: dall’Europa all’America Latina.

La sua “Finché la barca va” è una canzone che chiunque ha canticchiato o fischiettato almeno una volta nella vita. Un talento, una musica e un percorso senza tempo. Che negli ultimi mesi è diventato noto anche ai più giovani.

L’11 giugno 2021, infatti, viene pubblicato il singolo Mille, cantato con Fedez e Achille Lauro, che si rivelerà essere uno dei tormentoni dell’estate: grazie a questa collaborazione, infatti, Orietta torna in cima alle classifiche FIMI e vince il premio omonimo ai Power Hits Estate.

Il grande dolore di Orietta Berti

La musica non è l’unico motivo per cui è famosa, essendosi, negli anni, conquistata uno spazio crescente in televisione. Recentemente l’abbiamo vista impegnata in “The Voice Senior” e come ospite fisso al Festival di Sanremo 2022 appena concluso. Ma la sua presenza in tv non è stata legata, in generale, ad aspetti musicali. Ma anche a commento di fatti di attualità.

Una vita sempre con lo stesso uomo. Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini (1943); la coppia ha due figli: Omar (1975) e Otis (1980). Proprio all’anno del matrimonio con Osvaldo è legato il grande dolore di Orietta Berti.

Stiamo parlando del suicidio di Luigi Tenco, avvenuto durante il Festival di Sanremo di quell’anno. Una notizia che sconvolse tutto il mondo della musica, e non solo. All’epoca, rumors e pettegolezzi raccontarono che il grande cantautore aveva lasciato un bigliettino in cui spiegava il suo suicidio.

E tra i motivi, vi sarebbe stato il fatto che lui, fine musicista e intellettuale, non poteva sopportare di vivere in un Paese che mandava in finale “Io tu e le rose”, brano con cui Orietta Berti partecipò in quell’edizione del Festival della canzone italiana.

Una vicenda da alcuni confermata, da altri smentita, anche per via di una comparazione calligrafica. Fatto sta che, a distanza di decenni, il mistero rimane. Così come il dolore e il rimpianto di Orietta Berti.