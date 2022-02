Valeria Marini, provocazione o leggerezza? Followers in fiamme

Una foto che sprizza sensualità in ogni suo centimetro. Valeria Marini sa da sempre come provocare E i tanti fan apprezzano molto…

Si muove sempre tra gli atteggiamenti simpatici e quelli ammiccanti. Valeria Marini è fatta così. E, probabilmente, è stata ed è apprezzata, proprio per questo. Anche uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram si muove in questo solco. Questa foto non poteva di certo passare inosservata…

Nonostante a qualcuno non piacciano i suoi modi un po’ svampiti, Valeria Marini è sulla breccia del successo ormai da decenni. Oggi 54enne, lega il suo nome, soprattutto, alla sua partecipazione come primadonna agli spettacoli del “Bagaglino”.

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila prende parte come concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP (per due volte), Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna.

Nella sua carriera, comunque, anche diverse interpretazioni cinematografiche, soprattutto per quanto riguarda le commedie all’italiana. Qualche titolo: “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (1993), “In questo mondo di ladri” (2004), “Operazione vacanze” (2012), “E io non pago – L’Italia dei furbetti” (2012).

Ma, ovviamente, la pellicola più importante, che l’ha resa famosa sul panorama internazionale è quella del 1996: “Bambola” di un maestro dell’erotismo come Bigas Luna.

Lo scatto sexy

Ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Considerata un sex symbol, soprattutto negli anni ’90, per le sue forme molto generose e per i suoi atteggiamenti ammiccanti. Anche ora, il suo profilo Instagram è disseminato di foto molto sexy.

Anche uno degli ultimi post pubblicati sul noto social network non fa eccezione. “🌟Voglia di leggerezza🌟per trovare la felicità 💋🌟❤” scrive la Valeriona nazionale. Il colore predominante di questo scatto è il rosso. Il colore della passione, per antonomasia. La bionda showgirl, infatti, posa con un intimo di colore rosso.

Trasparenze che fanno impazzire i fan. E anche se non vediamo il lato b, possiamo immaginare che anche in quel caso, si lascia poco all’immaginazione. E poi, ovviamente, il solito sguardo sensuale e ammiccante di Valeria Marini. Ma non sono (solo) questi i pezzi forti della foto che, ovviamente, sta facendo il pieno di like e interazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valeria Marini esagera con i filtri in una foto con Gerry Scotti: scoppia l’ironia sul web

In mezzo alle farfalle, infatti, Valeria tiene tra le mani un enorme lecca lecca di colore bianco e rosso. E lo avvicina alla bocca, ricoperta, ovviamente, di un rossetto rosso fuoco. Provocazione o leggerezza? Con Valeria Marini non è mai semplice rispondere a domande così…