Cristiano Ronaldo, presente contro futuro | Un’eredità che potrebbe pesare

Cristiano Ronaldo l’uomo dai mille successi deve iniziare a guardarsi le spalle perché c’è qualcun altro che potrebbe fargli mangiare la polvere.

E’ considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Quando campioni di questo calibro hanno dei figli, si pensa già a una eredità. Con i rampolli che dovranno essere all’altezza dei padri. E, spesso, non ci riescono. Si pensi al figlio di Johan Cruyff o di Diego Armando Maradona. O di Eddie Merckx per cambiare sport e pensare al ciclismo.

Cristiano e Georgina sono molto uniti, come mostrano spesso sui social, in particolare Instagram. Luoghi da sogno, lussi di ogni genere, ma anche coccole e tenerezze. Lui è considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Con la nazionale portoghese si è laureato vice-campione d’Europa nel 2004 e campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

CR7 giocato con Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Da qualche mese è ritornato ai Red Devils. Considerato uno dei marcatori più prolifici della storia, ha vinto tutto e batte record su record. Per ben cinque volte vincitore del Pallone d’Oro.

Dopo alcuni anni a Torino, nel corso dell’ultima sessione di mercato, CR7 ha fatto ritorno al Manchester United, la squadra dove, circa 15 anni fa, aveva iniziato a far vedere le sue enormi qualità calcistiche. Poi gli anni al Real Madrid e il passaggio storico in Italia. Dove, ormai da tempo, Cristiano Ronaldo non si sentiva più a proprio agio.

La competizione in famiglia

Il Manchester United apre le porte al primogenito di Cristiano Ronaldo e Georgina. Cristiano Junior è stato ingaggiato nelle giovanili del club inglese. E’ stata proprio la mamma Georgina insieme ai suoi fratellini ad accompagnarlo alla presentazione ufficiale dove gli è stata consegnata la maglia. Non poteva che essere la numero 7.

L’immagine immortalata da un numero sconsiderato di giornalisti è stata postata sul profilo Instagram di Georgina: “Inseguiamo insieme i nostri sogni. La mamma ti ama”.

Ora Cristiano Junior se la vedrà con la prima eredità lasciata dal padre. Buon sangue non mente. E’ già stato presentato dal club inglese insieme ad un altro giovane talentuoso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez, tutto quello che non sapete sulla compagna di Cristiano Ronaldo

Quello che ha dichiarato la nonna di Junior ha lasciato tutti senza parole: “alla sua età gioca meglio di suo padre”. Già ha avuto una buona occasione per dimostrarlo, nelle giovanili della Juventus i numeri parlano chiaro. 28 partite, 58 gol e 18 assist.

Sicuramente un ottimi inizio per lui, gli auguriamo di proseguire la sua strada piena di successi senza essere schiacciato da un nome così importante.