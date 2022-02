Emma Marrone, il suo ritorno alle origini | “E’ sempre bello tornare a casa…”

“Ogni volta è così”, l’hashtag scelto. E siamo certi che, anche a distanza di ore, l’emozione per Emma sia ancora tanta

Si potrebbe anche dire che si torna sempre dove si è stati bene. E lì, Emma Marrone è stata davvero bene. Un luogo, un palco, persone a cui la bravissima cantante salentina deve molto del proprio crescente successo. Undici anni. Tanto è passato dall’irruzione di Emma Marrone sulla scena musicale italiana e non solo. La cantante ha raggiunto fin da subito un successo enorme. E meritato.

Oggi 37enne, è considerata fin dagli esordi una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Emma Marrone sul palco è capace di essere dolce e sensuale. Ma anche grintosa, con la sua potenza vocale. Una grinta che manifesta sia sul palco, che nella vita.

Emma Marrone ha anche partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la 72esima del Festival della canzone italiana. Sebbene fosse una delle grandi favorite, sul palco dell’Ariston non ha trionfato, ma si è fatta apprezzare con i suoi look, arrivando sesta con il brano “Ogni volta è così”.

Il ritorno di Emma Marrone

E “Ogni volta è così” è l’hashtag con cui la nostra brava e bella Emma Marrone pubblica alcune foto sul proprio seguitissimo profilo Instagram. Lei che è uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Diventa famosa tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Da quel momento, il successo è perenne e in continua ascesa. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.

E nel corso dell’ultima puntata di “Amici”, Emma Marrone è tornata proprio lì, dove tutto è cominciato. Bellissima come sempre. Un look inconfondibile, con delle scarpe che nello studio non passano inosservate. Tanti gli scatti pubblicati da Emma, dove appare anche la padrona di casa, Maria De Filippi.

La cantante si è anche esibita con la sua grande verve canora e artistica: “OGNI VOLTA È COSÌ È sempre bello tornare a casa❤️ Grazie @amiciufficiale !!! In bocca al lupo a tutti ✨ #ognivoltaècosì” scrive a commento delle foto.

E siamo certi che, anche a distanza di ore, l’emozione per Emma sia ancora tanta.