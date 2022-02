Gianni Morandi dopo Sanremo: “Lo rifarei altre cento volte” | “E’ sempre come il primo giorno..”

Gianni Morandi ne ha passate tante, sia in positivo che in negativo. Come ha affrontato sempre tutto? Oggi lo scopriremo, ed alcune sue parole vi lasceranno davvero a bocca aperta.

Gianni Morandi è un’artista famosissimo, che pure nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, nella quale è terminato sul podio, ha dimostrato tutte le sue qualità, oltre ad essere stato molto apprezzato dal pubblico.

La sua carriera parla per lui, dopotutto; di origini bolognesi, non è stato solo un grande cantante in carriera, ma anche un ottimo attore e conduttore televisivo (ha presentato per ben due volte il Festival della musica italiana).

Senza che ci sia bisogno di noi per dirlo, è considerato fra gli artisti italiani più importanti in assoluto grazie ad oltre cinquanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Arrivando alla sua vita privata, è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, dalla quale ha avuto tre figli (Serena, mora tragicamente poche ore dopo il parto, Marianna e Marco).

Nel 2004 si è invece sposato con la sua attuale compagna di vita, Anna Dan, dalla quale ha avuto un figlio (Pietro). Ed a proposito di Anna, non immaginerete mai cosa sia accaduto fra i due.

Gianni Morandi ed Anna Dan: il post social che lascia tutti a bocca aperta

Gianni Morandi ed il suo amore per Anna Dan. Lo straordinario artista bolognese, in occasione del loro ultimo anniversario festeggiato a novembre, ha fatto un “regalo social” davvero speciale alla sua compagna.

Su Facebook gli ha infatti dedicato un post tanto lungo quanto bello per il loro 17° anniversario di nozze.

Il cantante, nelle sue parole, ricorda con tantissima emozione il giorno del loro matrimonio, arrivato ben dieci anni (ed il loro bambino nato) dopo.

Come spiegato nel post in questione, l’uomo ha rivelato che la sposerebbe altre cento volte, dato che ama sua moglie esattamente come allora.

Beh, parole meravigliose che trovano eccome riscontro nella vita reale. Non solo per il tempo che i due hanno trascorso e continuano a trascorrere insieme, ma anche per gli eventi che si sono susseguiti negli anni.

Chi non ricorda il bruttissimo incidente che ha visto protagonista proprio Gianni Morandi? Per sua stessa ammissione, è anche grazie al supporto di Anna (oltre ovviamente ai medici che lo hanno seguito) che ne è uscito ancora meglio di prima.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Sanremo 2022 ha già un vincitore, anzi due | L’allenamento di Gianni Morandi ed Emma Marrone fa impressione

Insomma, una storia d’amore non solo molto lunga ma davvero emozionante e sincera, che può benissimo rappresentare un esempio per tutte le persone che ritengono impossibile risolvere i propri problemi, anche quelli apparentemente più grandi in assoluto.