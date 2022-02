Iva Zanicchi, completamente innamorata di Blanco | “Lo avrei fatto vincere a priori”

La nostra Iva nazionale è tornata a fare l’opinionista in televisione. E si è lasciata andare a parole d’oro per il giovane cantautore

82 anni. L’abbiamo ammirata in questi giorni sul palco del Festival di Sanremo 2022. Iva Zanicchi ci ha dimostrato che il suo è un talento senza tempo, che la sua è una forza che supera anche l’incedere dell’età. E’ stato un piacere rivederla in quella che, tra le sue tante attività nel mondo dello spettacolo, è stata la prima. Quella di essere una grande cantante.

Finito Sanremo, però, Iva è tornata a essere una apprezzata opinionista televisiva. E ha detto la sua proprio sul 72esimo Festival della canzone italiana. Con una vera e propria dichiarazione d’amore per uno degli artisti in gara. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio. Oggi la vediamo spesso in televisione, come ospite. Simpatica e vulcanica, non le manda a dire e difende con forza le proprie opinioni. Anche sul palco dell’Ariston, il simpatico siparietto con Drusilla Foer. Ha fatto ridere un po’ tutti.

Considerata una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Ha omaggiato proprio Milva nella serata dedicata alle cover nell’ambito del 72esimo Festival della canzone italiana. Si è esibita inoltre in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney. Dalla musica leggera al pop e persino le canzoni per bambini.

Una carriera lunga, quella di Iva Zanicchi. Anche con la conduzione di alcuni programmi televisivi. Su tutti, non si può non ricordare “Ok, il prezzo è giusto”. Da tempo, ormai, la vediamo spesso ospite nei salotti televisivi come opinionista. Tanto di costume, quanto di politica.

Pazza di Blanco

Recentemente, la nostra Iva nazionale è stata ospite del salotto di “Verissimo”, con Silvia Toffanin. E lì non ha potuto nascondere la sua passione per Blanco. Giovanissimo, avendo compiuto 19 anni lo scorso 10 febbraio. È salito alla ribalta nel 2021 con i successi “La canzone nostra” e “Mi fai impazzire”, arrivati al vertice della Top Singoli italiana. Ha in seguito pubblicato il suo primo album “Blu celeste”, certificato triplo platino e trainato dai singoli “Notti in bianco”, “Paraocchi” e l’omonimo brano. Nel 2022 ha vinto il 72º Festival di Sanremo con il brano “Brividi”, in duetto con Mahmood.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Tutti li davano per favoriti e hanno rispettato i pronostici. E anche Iva Zanicchi è rimasta fin da subito stregata dalla bravura, non solo di Mahmood, ma anche dello stesso Blanco: “Ha conquistato tutti con la sua freschezza, col suo modo di fare” ha detto rispondendo alle domande di Silvia Toffanin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Blanco, il giovane fenomeno musicale arriva sul palco di Sanremo: ma chi è la sua fidanzata?

Ma Iva è stata conquistata dal comportamento del giovane Blanco di andare ad abbracciare la mamma: con quel gesto, l’Aquila di Ligonchio l’avrebbe fatto vincere a prescindere.