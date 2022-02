Maria De Filippi: nella sua vita c’è un uomo importante almeno quanto Maurizio Costanzo

Una delle coppie più famose della televisione italiana. Ma Maria è molto legata anche al “suo” Giuseppe. Di chi stiamo parlando?

Maria De Filippi è una delle conduttrici televisive più note e apprezzate del panorama italiano. Se pensiamo a un uomo da associare alla vita della brava presentatrice, pensiamo, ovviamente, a Maurizio Costanzo, compagno di una vita. Ma Costanzo non è l’unico uomo importante della vita di Maria De Filippi. Ce n’è un altro, che Maria tenta da sempre di preservare dagli sguardi indiscreti.

Il volto di Maria De Filippi è legato inevitabilmente alla crescita di Mediaset. Le reti di Silvio Berlusconi l’hanno vista e la vedono tutt’oggi impazzare, con programmi sempre di maggiore successo. Tutto iniziò con “Amici”. Un programma antesignano dei talent show di oggi. Maria De Filippi aveva visto in anticipo che ai giovani bisognava dare fiducia per farli entrare nel mondo dello spettacolo.

Ma come dimenticare “Uomini e donne”, ancora oggi uno dei programmi più seguiti dei pomeriggi italiani. Un po’ trash, talvolta. Ma Maria De Filippi, da donna intelligente qual è, ha sempre gestito tutto con grande ironia. Seduta lì, su uno degli scalini dello studio, col suo microfono gelato in mano.

“Amici” e “Uomini e donne”, programmi molto datati e tuttora in auge, anticipano di diversi anni infatti quelli che saranno i talent show e i reality. Soprattutto a sfondo artistico e sentimentale. E poi, “C’è posta per te”. Programma a volte divertente, a volte molto toccante. Dove Maria è riuscita a ricongiungere anche amori e parenti che sembravano ormai perduti.

L’altro uomo oltre Maurizio Costanzo

Una delle coppie più famose della televisione italiana. Anche perché entrambi innovatori e precursori rispetto a tante tendenze televisive e comunicative che nasceranno negli anni. Parliamo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo ha oggi 83 anni. Giornalista che, con il suo “Maurizio Costanzo Show” ha anticipato i tempi dei talk show come li conosciamo oggi. Nella sua vita si è sposato quattro volte. Molti dei suoi amori sono state donne di grande fama. Dalle giornaliste Lori Sammartino e Flaminia Morandi, passando per l’attrice Simona Izzo e la conduttrice Marta Flavi.

I due si sposano nel 1994. Appena un anno prima del fatidico sì, i due rimasero anche coinvolti nell’attentato di via Fauro, vicino al teatro Parioli. Un atto di matrice mafiosa da cui tutti si salvarono miracolosamente.

Costanzo era finito nel mirino per il suo impegno contro Cosa Nostra, che in quel periodo imperversava nel nostro Paese. Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi definitivamente da loro adottato nel 2004.

Maurizio Costanzo, comunque, non è l’unico uomo importante della vita di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Giuseppe. Giuseppe De Filippi. E’ infatti il fratello di Maria, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, dove Maria invece è una celebrità. La strana cosa è che il suo omonimo , invece, è famoso perché è un volto noto del Tg5.

I due sono molto uniti, anche se in passato hanno avuto qualche screzio, per via di una relazione di Maria con un amico di Giuseppe.

Ma parliamo di un’era fa. Ora i due sono molto affiatati e Maria è molto gelosa di Giuseppe, tanto da preservarlo da occhi indiscreti.