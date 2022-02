Simona Ventura, avete mai visto la mamma? Una donna forte da cui Simona ha preso tanto

Forte, decisa ma allo stesso tempo anche amorevole. La mamma di Simona c’è sempre stata ed è per lei un grande esempio. Le parole che le dedica su Instagram sono piene d’amore.

Una dichiarazione d’amore. Non c’è altro modo di definire uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Simona Ventura. La popolare conduttrice televisiva ha dedicato un intervento sui social (con relative foto) a quella che, certamente, è una delle persone più importanti della sua vita. Se non la più importante. Ecco le dolci parole dedicate dalla conduttrice.

Oggi 56enne, torinese doc e tifosissima del Torino. Simona Ventura è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Vanta una lunga carriera alle spalle. Sia in RAI, che in Mediaset. La sua passione per il calcio l’ha portata a una specializzazione in quel settore. Sia per quanto concerne i programmi giornalistici, sia per quanto riguarda quelli di intrattenimento. La sua prima, grande, notorietà, infatti, arriva con la collaborazione con la “Gialappa’s Band” su Mediaset. Ma per dieci anni ha condotto “Quelli che… il calcio”, su Rai 2.

Il successo la porta a condurre il Festival di Sanremo 2004, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Ma nella carriera di Simona Ventura vi sono altri programmi di grande successo: non possiamo non ricordarla in total black nell’ambito de “Le Iene”, famosa trasmissione delle reti Mediaset. Negli ultimi anni, la conduzione di alcuni reality show, come “L’Isola dei famosi”.

La dichiarazione d’amore

Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, nel 1998 e nel 2000. Nel 2004 a causa di numerosi tradimenti da parte di lui, i due si separano, divorziando ufficialmente nel 2008. Nel 2014 adotta una bambina. Una vita personale, quindi, molto intensa. Segnata, evidentemente, anche da alcune pagine di sofferenza. Adesso, fortunatamente, Simona Ventura è felice al fianco del giornalista Giovanni Terzi.

Ma, nella gioia e nel dolore, lei c’è sempre stata. Per questo adesso Simona Ventura la celebra, nel giorno del suo compleanno “Puoi essere piuma o puoi essere ferro, essere simpatica o insopportabile, dolce o durissima, testarda o amorevole… Una cosa però è certa… Sei il perno della nostra vita 🌹 Buon compleanno mamma” scrive a commento di diverse foto in cui la vediamo, sorridente, insieme alla mamma, Anna Pagnoni.

Una donna cui Simona Ventura è sempre stata molto legata. E che, con la passione per la moda, le ha trasmesso anche un certo gusto nel vestire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi racconta: “Accanto a me nonostante la malattia”

Mamma Anna, infatti, era titolare di un negozio di abbigliamento in Piemonte, dove tutt’oggi vive. Anche se adesso si dedica maggiormente alla altrettanto importante attività di nonna.