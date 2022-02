Christian Vieri, dallo stadio alla discoteca, ma il coro rimane sempre quello: “Bobo gol”

Il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 1999 per 90 miliardi di lire fu all’epoca un record nella storia del calciomercato

Ha sempre seguito le mode. Non ha mai disdegnato né la bella vita, né le belle donne. Da un po’ di tempo ha smesso di giocare a calcio, e ha anche messo la testa a posto con una moglie che ama moltissimo. Ma in uno dei suoi ultimi post su Instagram, Bobo Vieri ci ricorda alcune delle sue passioni. Un post che sintetizza le varie anime dell’ex attaccante della Nazionale italiana.

Sui social è ovviamente molto attivo e molto seguito. Lui, che è stato uno dei più grandi bomber italiani degli ultimi 30 anni, oggi 48enne, ha cambiato diverse squadre di calcio nel corso della sua carriera.

E, ovunque, ha segnato tantissimi gol. Con la nazionale italiana ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (Francia 1998 e Corea del Sud-Giappone 2002) e un Europeo (Portogallo 2004).

Durante il campionato del mondo 2002 ha raggiunto il record italiano di marcature nei Mondiali detenuto da Paolo Rossi e Roberto Baggio, con 9 gol. Ha inoltre vinto l’Europeo 1994 con la selezione Under-21.

Il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 1999 per 90 miliardi di lire fu all’epoca un record nella storia del calciomercato.

Ma Bobo Vieri ha girato diverse squadre. Non ha mai amato essere una “bandiera”, come è capitato a calciatori della sua generazione quali Paolo Maldini, Alessandro Del Piero o Francesco Totti. La militanza più lunga, comunque, resta quella nei ranghi, dell’Inter, dove Vieri ha collezionato 144 presenze e ben 103 gol.

Le varie anime di Bobo Vieri

Sempre attento alle mode e a tutto ciò che riguarda la bella vita. Tante le relazioni e i flirt attribuitigli; nei primi anni 2000 con l’ex velina Elisabetta Canalis. Tra il 2006 e il 2011, ha avuto una relazione con l’ex velina Melissa Satta. Il 18 marzo 2019 ha sposato l’ex velina Costanza Caracciolo, dalla quale ha avuto due figlie.

Insomma, una vita intensa, dentro e fuori dal campo per Bobo. In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, l’ex attaccante ha pubblicato diverse foto. Alcune che lo ritraggono in primo piano. Altre che sintetizzano alcune delle sue grandi passioni: c’è, per esempio, il beach volley, che negli ultimi anni ha impegnato Vieri, anche a livello benefico. Manca invece il padel, recente hobby dell’ex bomber.

E poi le discoteche. Quelle frequentate da calciatore, anche quando, forse, serviva una vita un po’ più casalinga.

Ma Bobo le ha sempre amate, sia come cliente, che come dj, come ci mostra negli scatti. Ma quella è un’altra vita. Oggi Bobo ha messo la “testa a posto”.