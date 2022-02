Eleonora Daniele, quel dolore che gli ha stravolto la vita | L’ha fatta diventare anche una donna migliore

Ha una bimba nata nel 2020. Certamente una delle sue più grandi gioie. Ma nella sua vita personale, anche tanta sofferenza

Apprezzata conduttrice televisiva. Bella, non c’è dubbio. Ma mai eccessiva e volgare. Più che sul proprio aspetto fisico, Eleonora Daniele ha puntato sulle proprie qualità professionali e umane. E ha avuto ragione. Un percorso che, probabilmente, affonda le proprie radici anche nell’infanzia e nella gioventù della brava conduttrice. Perché infatti nella sua vita c’è un vuoto incolmabile. Che Eleonora ricorda sempre con grande affetto.

Tra tutte le concorrenti del Grande Fratello è stata certamente una delle persone che è riuscita a costruirsi una professionalità di maggiore livello. Quando partecipa alla seconda edizione del reality trasmesso sulle reti Mediaset, Eleonora lavora in banca. Viene eliminata nel corso della decima puntata. Ma per lei la carriera in tv inizia e prosegue comunque.

In tutt’altra veste, dato che oggi Eleonora Daniele è un volto familiare per gli italiani. Se, infatti, nei primi anni di carriera si dedica un po’ al cinema e un po’ alle fiction, ma, in generale, all’intrattenimento, il resto della carriera ha un’altra ispirazione. Dal 2016, infatti, Eleonora Daniele è giornalista professionista e il suo lavoro ha virato sempre di più verso l’informazione.

Recentemente è stata giurata sia di Miss Italia, che dello Zecchino d’oro. E nella propria carriera conduce programmi importanti come “Unomattina”, “Linea Verde”, “Storie vere”, “Estate in diretta” e “Storie italiane”. Sposatasi dopo sedici anni di fidanzamento, ha una bimba nata nel 2020. Certamente una delle sue più grandi gioie. Ma, se si pensa alla famiglia, non ci sono solo gioie nella vita di Eleonora. Una sofferenza così è difficile da raccontare. E quasi impossibile da comprendere. Nel suo passato un grandissimo dolore, da cui è riuscita a risalire. Ma che porta sempre nel proprio cuore.

Il fratello Luigi

E, quindi, c’è anche tanta, tantissima, sofferenza nella vita di Eleonora Daniele. Questo dolore è legato alla figura di Luigi. Il fratello maggiore di Eleonora, adorato dalla conduttrice. I due hanno trascorso gli anni della giovinezza insieme. Fianco a fianco.

Ma purtroppo Luigi è venuto a mancare a soli 44 anni, nel 2015. Affetto da autismo, Luigi non ha mai parlato nella sua vita. Ma sicuramente ha lasciato tanto a chi lo amava. Non solo Eleonora, quindi, ma anche i suoi genitori. E questo nonostante le crisi, anche violente, che caratterizzano purtroppo chi è affetto da autismo.

Eleonora Daniele ha aperto il proprio cuore in un’intervista concessa al Corriere della Sera, in cui ha raccontato anche delle enormi difficoltà nel rapporto con questo tipo di persone. Ma i momenti belli superano senz’altro quelli di difficoltà.

“Ero io la sua cocca e non lui il mio. Per cui, mi ha insegnato tante cose, nei suoi silenzi. Mi ha insegnato a stare in ascolto” ha detto tempo fa in una toccante dichiarazione. Perché Luigi se n’è andato ormai da anni. Ma nel cuore di Eleonora è sempre vivo e presente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Rai si stringe intorno a Eleonora Daniele. La tremenda Notizia su Twitter

Sull’intenso rapporto con Luigi, Eleonora Daniele ha anche pubblicato un libro, nel 2021: “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello” per Mondadori.