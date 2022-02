Cesare Cremonini, avete mai visto la fidanzata? E’ nata quando lui era già famoso

Tra il 1999 e il 2002, con i suoi Lunapop, il cantautore bolognese ha venduto oltre un milione e mezzo di dischi

Ci ha emozionati tutti sul palco dell’Ariston. A detta di molti, il suo medley è stato una delle cose più belle della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Cesare Cremonini è riuscito a risorgere dagli inferi. Un oscuro abisso in cui era precipitato. A causa della sua malattia. Ma anche per via della fine della relazione con la collega cantante Malika Ayane. Ora, però, il cantautore bolognese è nuovamente felice con la sua fidanzata.

Neanche 42enne, ma conosciuto dal grande pubblico da oltre 20 anni. Cesare Cremonini è uno dei cantautori italiani più apprezzati.

È stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano, Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie tra il 1999 e il 2002.

Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

Tra gli album di maggiore successo, “Maggese” e “Possibili scenari”. Per quanto riguarda, invece, i singoli, certamente molto apprezzati “Marmellata 25” e “Nessuno vuole essere Robin”. Brani che il cantautore bolognese ha riportato al Festival di Sanremo: da ospite esterno ha trasformato l’Ariston in una vera e propria discoteca.

La nuova fidanzata

Pur essendo un personaggio pubblico, la vita personale di Cesare Cremonini non è mai finita troppo sulle copertine. Sappiamo poco di lui, se non che dal 2009 al 2011 è stato legato alla collega cantante Malika Ayane.

La fine del rapporto con Malika è uno dei passaggi di sofferenza della vita recente di Cesare Cremonini.

Un altro, forse ancor più grave, riguarda la salute. E’ stato lui stesso, in un’intervista a cuore aperto, a dichiarare di aver avuto gravi problemi nel recente passato. La diagnosi di schizofrenia, infatti, è stata una forte mazzata per il cantautore.

Ma Cesare Cremonini ha saputo riprendersi. Lo ha fatto anche grazie alla nuova fidanzata. Da qualche anno, infatti, il cantautore è legato a Martina Maggiore.

Lei non è inserita nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, è molto più giovane di lui. E’ lei la “Giovane Stupida” citata dal cantautore bolognese nell’omonima canzone, che racconta proprio aneddoti sulla loro differenza d’età (42 lui, 23 quest’anno lei).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malika Ayane: qual’è la sua più grande passione oltre la musica? Non lo immaginereste mai

Di fatto è nata proprio mentre Cesare Cremonini è diventato famoso con i suoi Lunapop. Ma l’amore, si sa, non ha età. E noi auguriamo a Cesare e Martina ogni bene.