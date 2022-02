Sara Croce, conoscete il compagno? Non si sa chi è più famoso e bello tra i due

Conoscete il fidanzato di Sara Croce, la “Bonas” di Avanti un Altro? È campano e di professione fa il calciatore.

Sara Croce è una delle giovani bellezze della nostra televisione che fa compagnia agli italiani nel corso dei pomeriggi casalinghi. È infatti presenza fissa nel programma quiz “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in cui la ragazza di Garlasco veste i panni della “Bonas”; personaggio che permette al fortunato concorrente di raddoppiare la cifra “guadagnata” in caso di risposta positiva alle domande.

La Croce, però, non vanta solo un vasto pubblico in televisione, ma soprattutto sui social. Su Instagram, infatti, su cui pubblica scatti della sua vita quotidiana ma anche in pose e abbigliamenti da far perdere il fiato, conta la bellezza di oltre un milione di follower.

La “Bonas” di “Avanti un Altro”, ha iniziato la sua carriera di modella arrivando quarto al concorso di Miss Italia nel 2017. Una medaglia di legno che non le ha però chiuso le porte del successo.

È stata infatti prima la Madre Natura del programma “Ciao Darwin”, sempre condotto dal duo Bonolis-Laurenti, per poi essere confermata anche nel quiz quotidiano di Canale 5.

In tanti si chiedono se Sara Croce sia fidanzata o meno, e la risposta è sì. E la ragazza porta avanti anche un luogo comune della cultura gossippara, ovvero quello della bella modella che fa coppia con un calciatore.

Sara Croce, ecco con chi è fidanzata: è un calciatore

Sara Croce è infatti fidanzata con Gianmarco Fiory, nato a Capri il 26 giugno 1990, di professione calciatore; portiere nello specifico. Il campano è cresciuto nelle giovanili della Juventus, per poi giocare in giro per l’Italia nel Savona, Pavia, Juve Stabia, Arzanese e Bari.

In questa stagione calcistica, invece, veste la maglia del Ligorna 1992, club genovese che milita in Serie D. Il caprese e la “Bonas” di Avanti un Altro si mostrano spesso insieme sui social, sbandierando con fermezza tutto il loro amore.

E proprio parlando della sua relazione con Fiory, Sara Croce ha rivelato di non star con lui solo perché un calciatore: “Non sto con Gianmarco perché è un calciatore. La sua passione per il calcio non è vincolante né in un senso né in un altro”.

Su Instagram, invece, la “battaglia” tra i due fidanzati è vinta a mani basse dalla bella bionda lombarda. Sono solo poco più di 10mila i follower del portiere, contro l’oltre un milione della “Bonas”.