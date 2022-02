Federica Fontana, parte il nuovo progetto | Gliel’hanno chiesto i followers

La conduttrice televisiva si mostra su Instagram in altra veste. E spiega di aver accontentato le tante richieste ricevute

La televisione sembra non interessarle più moltissimo. E questo sebbene, dopo alcuni anni di appannamento, sia ritornata recentemente in onda. Siamo parlando di Federica Fontana, evidentemente più concentrata su un altro progetto della sua vita. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Oggi 44enne, dicevamo che nell’ultimo periodo è un po’ scomparsa dai radar televisivi. Soprattutto rispetto a una carriera, iniziata giovanissima, e vissuta per anni sulla cresta dell’onda. Federica Fontana è sposata con il produttore pubblicitario Felice Rusconi ed è madre di due figli, Noè e Sofia. Ex modella, che, come tante showgirl, ha mosso i primi passi attraverso i concorsi di bellezza. Poi le prime trasmissioni televisive, soprattutto a sfondo sportivo.

Nel 2000-2001 Federica Fontana partecipa a “Il processo del lunedì” al fianco di Aldo Biscardi e a Mai dire Maik. Dal 2001 al 2006 ha condotto, insieme ad Alberto Brandi, “Guida al campionato”, in onda su Italia 1 tutte le domeniche in cui si è giocato il campionato di calcio italiano. Nel 2006-2007 segue Alberto Brandi in “Controcampo – Diritto di replica”, programma televisivo in onda tutte le domeniche del campionato di calcio italiano, lasciando così “Guida al Campionato” dopo cinque anni.

Sono gli anni di maggiore popolarità per Federica Fontana, che nel 2003 posa anche per un calendario sexy insieme alla modella brasiliana Fernanda Lessa. Dopo un periodo di appannamento, nella stagione 2021-2022 torna in tv come ospite di “Pressing – Prima serata” su Rete 4 e di “Pressing” su Italia 1.

“Praticare insieme”

“Finalmente possiamo praticare insieme!!! Me lo avete chiesto in tanti!!!” scrive a commento di una delle ultime foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. La nostra bella Federica dà poi appuntamento ai suoi fan e followers su una pagina social.

Ma di cosa sta parlando? Cerchiamo di capirne di più. Scoperto l’arcano. La nostra bionda, infatti, è molto appassionata di fitness e di yoga. E spesso si è mostrata intenta ad esercitarsi.

In tanti le hanno chiesto di tenere delle lezioni. Del resto, nonostante gli anni siano passati dai suoi esordi nei concorsi di bellezza, Federica mantiene un fisico invidiabile. E non potrebbe essere così senza un allenamento costante e serio.

Per questo, quindi, adesso punta a insegnare ai tanti e alle tante che vogliono tenersi in forma i trucchi per rimanere tonici e atletici.

Per chiunque sia interessato, quindi, non resta che sintonizzarsi sul canale Instagram dove Federica si esibisce e dove ci aspetta.