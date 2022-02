Fatima Trotta, conoscete il marito? E’ famoso quanto lei

Fatima Trotta ha raggiunto la popolarità in veste di conduttrice di “Made in Sud”, comedy show in onda su Raidue. Lei è legata a quella trasmissione anche per un altro motivo: è qui che ha conosciuto il marito.

La capacità di sdrammatizzare e di strappare una risata al pubblico è certamente tra i punti di forza di Fatima Trotta, che si è guadagnata l’affetto del pubblico alla guida di “Made in Sud”.

Ha lavorato al fianco di Stefano De Martino. Alla guida di questo programma lei si sente quasi a casa anche perché può mettere in mostra tutte le sue doti comiche: “Ho perso il conto degli anni in cui lo faccio – aveva detto lei in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Ho visto tanti cambi di conduzione, di comici e di autori, ma continuo a divertirmi perché è un programma che riesce a essere fresco nonostante sia bello maturo”.

Pur continuando a dilettarsi anche in altri ambiti (ha recitato in diversi film), la bella napoletana faticherebbe a vedersi anche in altre trasmissioni: “Trovo sempre un nuovo stimolo, una scintilla che mi fa andare avanti. In questo senso i cambi aiutano perché danno allo show un respiro diverso”.

Fatima Trotta e l’amore per “Made in Sud”: c’è un altro motivo speciale

Fatima è sempre molto attenta a tenere la sua vita privata lontano dalle luci dei riflettori, ma c’è un altro motivo particolare che la rende legata a “Made in Sud”. E’ qui infatti che ha conosciuto quello che è tuttora l’uomo della sua vita. Dietro le quinte del programma ha infatti conosciuto il suo grande amore.

Nel luglio del 2016, infatti, l’artista ha sposato Luigi De Falco, componente del duo “I gemelli De Falco“. Periodicamente i due si scambiano dolci dediche sui social, come aveva fatto il comico in occasione del loro ultimo anniversario di matrimonio: “Ti amo oggi più di quanto ti ho amata ieri, ma mai quanto ti amerò domani” – ha scritto lui su Instagram.

Lei, invece, aveva raccontato in un’intervista quando ha scoperto di essere innamorata di lui: “La scintilla tra noi è scattata quando lui ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Se fosse rimasto dentro al gruppo, non lo avrei considerato”.