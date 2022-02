Loredana Bertè, non solo Mia Martini: ha altre due sorelle | Una gli ha puntato spesso il dito contro

Loredana Bertè è conosciutissima per la sua lunga carriera nel mondo della musica. Ma non tutti sanno che non ha avuto solo Mia Martini come sorella.

Loredana Bertè non ha bisogno di particolari presentazioni. la sua è stata, fino a qui, una carriera straordinaria, e proviene anche da una famiglia di grande talento. La sua compiantissima sorella infatti era Mia Martini (e non solo, ma andiamo con ordine).

Ha avuto molte relazioni sentimentali con uomini molto famosi. A partire da Adriano Panatta, ma anche Red Canzian e Mario Lavezzi. Nel 1983 si è sposata con Roberto Berger, in un matrimonio terminato dopo soli quattro anni.

Nel 1989 si è risposata con Bjorn Borg, Campione di tennis svedese. Una relazione però a dir poco complicata; lui, l’anno prima delle nozze, tentò il suicidio e si salvò proprio grazie alla donna. Nel 1992, comunque, finì la loro storia d’amore.

Una relazione in cui la Bertè avrebbe voluto avere dei figli, volontà che di fatto non ha mai esaudito. Tornando alla sua carriera, fin dagli anni settanta è stata considerata fra le cantanti più famose e capaci di interpretare diversi stili musicali.

Tanti gli album pubblicati, oltre venti, e ben sette milioni di dischi venduti. Una carriera davvero invidiabile, ed una vita privata molto movimentata. Ed a proposito della sua vita privata, come dicevamo Mia Martini non è l’unica sorella della bravissima Loredana.

Loredana Bertè, non solo Mia Martini: chi sono le sorelle Leda ed Olivia

Conosciamo bene, benissimo sia Mia Martini che Loredana Bertè. Ma non si può dire lo stesso per le altre due sorelle di Loredana. Parliamo di Leda ed Olivia, apparse l’anno scorso in una puntata del serale di Amici.

Sono rispettivamente la più grande e la più piccola delle sorelle dell’artista – entrambe decisamente meno famose. Leda è nata nel 1945, ed è un’informatica.

Ha lavorato per il CED, Centro Elettronico di Documentazione della Corte di cassazione e della Corte di Appello. E’ stata pure delegata nazionale per l’Anipa (Associazione nazionale informatici pubblica amministrazione).

Vive a Roma ed ha tre figlie, avute da due matrimoni. E’ sempre stata molto legata sia a Mia che a Loredana. Olivia, nata nel 1958, ha invece puntato spesso il dito contro Loredana Bertè che avrebbe secondo lei infangato la memoria del padre.

Olivia, infatti, a differenza delle sue tre sorelle ha sempre difeso il papà – considerato un uomo duro e difficile e non di certo il più affettuoso del mondo.