Elisabetta Canalis, il ricordo indelebile lasciato al suo ex | Le varie scappatelle gli sono costate care

“Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo”. Ha detto la bella showgirl. Ma lei si è vendicata…

Ha finalmente squarciato il velo. E tanti attendevano questo tipo di dichiarazioni. Ovviamente si tratta della sua versione, ma Elisabetta Canalis l’ha finalmente fornita. Ed è molto interessante apprendere il suo punto di vista sulla fine di una delle relazioni più note all’inizio degli anni 2000.

Insieme a Maddalena Corvaglia è, probabilmente la velina più nota della storia di “Striscia la notizia”. Da anni si è di fatto trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles.

Dopo anni, è tornata in tv conducendo “Le Iene”, su Italia Uno. Oggi 43enne, di origine sarda, per tanto tempo ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip.

Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney. Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Insomma, Elisabetta Canalis ha da tempo una nuova vita. Ma, a distanza di quasi vent’anni ormai, racconta perché è finita la storia con uno dei suoi fidanzati più famosi.

La fine del rapporto

Per anni hanno formato una delle coppie più in vista del panorama italiano. Riproponevano il cliché del legame, assai in voga nei primi anni 2000, tra calciatore e velina. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e di Christian Vieri.

Ma sapete i motivi per cui i due si sono lasciati? Oggi, a distanza di anni, emerge la versione della bella showgirl sarda.

Christian Vieri, per tutti, Bobo, è stato uno dei più grandi bomber italiani degli ultimi 30 anni, oggi 48enne, ha cambiato diverse squadre di calcio nel corso della sua carriera. E, ovunque, ha segnato tantissimi gol.

Con la nazionale italiana ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (Francia 1998 e Corea del Sud-Giappone 2002) e un Europeo (Portogallo 2004).

Durante il campionato del mondo 2002 ha raggiunto il record italiano di marcature nei Mondiali detenuto da Paolo Rossi e Roberto Baggio, con 9 gol. Ha inoltre vinto l’Europeo 1994 con la selezione Under-21. Il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 1999 per 90 miliardi di lire fu all’epoca un record nella storia del calciomercato.

Ma Bobo Vieri ha girato diverse squadre. Non ha mai amato essere una “bandiera”, come è capitato a calciatori della sua generazione quali Paolo Maldini, Alessandro Del Piero o Francesco Totti. La militanza più lunga, comunque, resta quella nei ranghi, dell’Inter, dove Vieri ha collezionato 144 presenze e ben 103 gol.

Tanti gol, ma anche tanti flirt, per Bobo. Soprattutto in passato. E sarebbero stati proprio i continui tradimenti di Bobo a porre fine alla relazione con Elisabetta.

La bella sarda ha raccontato che Bobo non faceva mistero di amare molto le (altre) donne. Troppo. “Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo”. Eli ha sopportato e sopportato, ma alla fine, ha deciso di lasciare Bobo. Che nella sua biografia ammette le sue colpe: “Credo di averla esasperata”.

Ma Elisabetta non ha accettato tutto in maniera silente. Per “vendicarsi” ha anche sfregiato con una chiave la nuova Porsche Cayenne di Bobo. Un danno non da poco. Fortunatamente, poi, quell’auto l’hanno rubata…