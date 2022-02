Belen Rodriguez, il suo ex Antonino Spinalbese preso letteralmente a pedate in faccia – Foto

La relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è ufficialmente conclusa, ma l’hairstylist approfitta del suo tempo libero per trascorrerlo insieme alla sua bambina, Luna Marì. In casa questa volta è successo qualcosa..

Un amore che sembrava promettere bene, al punto tale da decidere di fare un figlio dopo pochi mesi dal primo incontro. E invece la realtà è stata decisamente amara. Questo è quanto sta accadendo a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Avevano annunciato con orgoglio la gravidanza della showgirl convinta che questa potesse essere una base di partenza per una nuova vita dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Non è bastata così la nascita della loro Luna Marì per permettere a questa coppia di stare insieme e di provare a mettere in cantiere nuovi progetti. I due, complice forse anche la differenza d’età (lui è più giovane di lei di undici anni) hanno così capito di avere esigenze diverse e si sono così detti addio. L’argentina non ha nascosto la delusione, ma ora vuole fare il possibile per concentrarsi sul suo ruolo di mamma.

Antinino Spinalbese è un papà dolcissimo: è tutto per la sua Luna Marì

Nonostante l’addio sia davvero recentissimo, Belen non ha alcun rancore nei confronti del papà di sua figlia. Anzi ha avuto belle parole per lui in occasione della sua presenza da Silvia Toffanin nello studio di ‘Verissimo’: “Ora vivo sola e sono felice con i miei figli. Antonino e Stefano sono entrambi ottimi padri”.

Nessuno dei due ha parlato di quale sia stato il motivo che ha portato alla rottura, ma entrambi cercano comunque di mantenere un buon rapporto per il bene della loro bambina. Anzi, lei soprattutto per motivi organizzativi, cerca di fare in modo che i due uomini vedano i loro bambini nelle stesse giornate.

Con Stefano, però, la situazione appare sicuramente diversa. La showgirl e il conduttore trascorrono sempre più spesso del tempo insieme, al punto tale da alimentare le voci su un loro (ennesimo) ritorno di fiamma. Almeno per ora nessuno di loro si sbilancia, ma l’affiatamento che i due stanno mostrando sembra essere qualcosa di più di quello di due ex con un figlio in comune.

LEGGI ANCHE >>> Stefano De Martino, la verità sul rapporto con Belen: “Io vado avanti e indietro da casa sua”

Per Antonino, invece, parlare di un nuovo amore è certamente prematuro. L’hairstylist non manca di condividere sul suo profilo social scatti davvero dolcissimi con la sua Luna, che comincia pian piano a essere sempre più indipendente.

E in uno di questi lei “lo prende a pedate”, ma è semplicemente il gesto di una bambina che sta imparando a giocare con il suo papà.